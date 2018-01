Anders And gæster måske Vendsyssel

VENDSYSSEL: Hvis de royale besøg ender med at udeblive totalt, når Hjørring og Frederikshavn senere på året fejrer deres respektive by-jubilæer, så er der ingen grund til at hænge med næbbet: Måske får Vendsyssel alligevel besøg af en berømthed: Anders And.

I januar præsenterer Anders And-bladet i fire udgivelser fire områder - Lolland-Falster, Bornholm, Det Sydfynske Øhav og Vendsyssel.

I den forbindelse inviteres alle til at stemme på sit favoritområde. Man kan blandt andet stemme via andeby.dk og på Andebys Facebook-side, og man skal fortælle, hvad området har at byde på af sjove og spændende oplevelser, der kunne være interessante for en historie i Anders And-bladet til efteråret.

De vendsysselske borgmestre vil sikkert føle sig som Fætter Højben, hvis man senere på året kan opleve et verdensberømt stykke fjerkræ i sømandstøj i enten Krudttårnet, Rubjerg Knude Fyr på Hjallerup Marked eller i Fårup Sommerland. Med alle indbruddene i Nordjylland in mente, må man næsten håbe, at tegneren lader Bjørne Banden blive hjemme ...