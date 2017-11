Anderson: Ligger godt til Viborg

FODBOLD: Mikael Anderson er tilbage i truppen hos Vendsyssel FF, der søndag kører til Viborg i 1. division i fodbold (NordicBet Ligaen). Den 19-årige angriber har været på tur med Islands U21-landshold, og missede derfor topkampen mod Thisted.

- Det er stort at spille for sit land, men det var også hårdt, så nu må vi se, hvor meget jeg skal spille mod Viborg. Vi har en utrolig god og bred trup. Yao Dieudonne gik jo ind senest og scorede et flot mål, siger Anderson.

Vinder Vendsyssel i Viborg, vil de sætte superliganedrykkerne med hele 10 point i tabellen. Taktisk erkender Mikael Anderson, at dagens kamp ligger ret godt til holdet. Viborg er tvunget frem - som Esbjerg var det for 14 dage siden - hvilket Vendsyssel dengang straffede hårdt.

- Der er ingen tvivl om, at vores spidskompetencer ligger i omstillingerne, fordi vi har så mange hurtige folk oppe foran.