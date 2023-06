Andet energi falder i pris - derfor stiger træpiller igen i pris

Selvom de færreste har brug for at fyre ret meget op i kedlen i øjeblikket, hvor der er sommertemperaturer udenfor, så stiger prisen igen på et meget omdiskuteret brændsel - nemlig træpiller.

Det sker tilmed i en situation, hvor fx. elpriser og gaspriser er langt nede.

- Mange af vores kunder spørger også hvorfor? De undrer sig selvfølgelig når, og det gør vi også, siger indehaver af Biobrændenord i Hjallerup, Henrik Steen, der normalt sælger mellem 1200 og 1500 paller træpiller om året til kunder i hele Nordjylland. Der er typisk knap et ton træpiller på en palle.

I efteråret eksploderede priserne, og en palle steg fra de tidligere cirka 2000 kroner pr. palle til det tredobbelte. Det skete bl.a. efter forudsigelser om, at der kunne blive mangel på træpiller som følge af krigen i Ukraine.

Så galt gik det ikke for de cirka 100.000 danskere, der fyrer med træpiller. Henover vinteren faldt priserne igen markant, og der var masser af træpiller at få. Prisen faldt dog ikke helt ned til det gamle prisniveau, og de seneste uger er prisen så altså steget igen - også hos forhandlere i Tyskland, som ellers lever højt på lav tysk moms på biobrændsel.

- Selvom det ikke er fyringssæson, så er det sæson for at at købe ind til den kommende vinter, og vi har måttet hæve priserne med cirka 200 kroner pr. palle de seneste uger, fortæller Henrik Steen.

Det betyder at prisen på en palle træpiller nu nærmer sig 3000 kroner.

Mangel på råvarer

En anden nordjysk forhandler mener, at prisstigningen handler om afmatning i byggebranchen i bl.a. Sverige, hvor mange træpillerne bliver produceret. Smuld til træpiller kan nemlig være et restprodukt fra fx. savværker.

Det er brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel (ADB) stort set enig i. Ligesom stigningen i efteråret var alt for stor, så blev det efterfølgende prisfald også større, end det kunne tilskrives de normale markedsmekanismer. Der var mange, som solgte ud af et meget stort og dyrt lager for at skaffe likviditet.

- Det vi ser nu er en stigende tendens, som især skyldes et faldende udbud. Savværkerne har lavere produktion, og derved er der mindre restmateriale til at lave træpiller af. Det betyder at råvarer er dyrere, og derfor vil det give højere priser, siger formand for ADB, Henrik Nørdbo Mosegaard.

Formand for brancheforeningen ADB, Henrik Nørdbo Mosegaard forudser stigende priser resten af året. Foto: Verdo

Brancheforeningen forventer stigende priser i løbet af de kommende måneder - måske i den resterende del af 2023.

-Det skal med det samme siges, at det ikke er i nærheden af de ekstreme prisstigninger sidste år, og vi forventer ikke mangelsituationer, fastslår Henrik Nørdbo Mosegaard.

Den nordjyske forhandler Henrik Steen fra BiobrændeNord mener derimod personligt, at prisstigningen skyldes, at grossisterne stadig har store lagre af dyre træpiller liggende, og derfor har de nu igen hævet prisen lidt for at minimere tabet.

- Når de lagre er tømt, vil vi igen se markant lavere priser. Men det er bare min teori, understreger Henrik Steen, der mærker, at der er blevet færre nordjyske kunder, fordi flere har valgt at skifte til en anden opvarmningskilde.