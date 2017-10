Anfører: Mangler kun mål

FODBOLD: Brabrand havde ikke vundet 10 ligakampe i streg, før Vendsyssel søndag tog turen til Smilets By. Her vandt hjemmeholdet over 2-1 det nordjyske tophold.

- Det er frustrerende. Vi knokler på og får mange gode chancer. De er foran 2-0, efter de reelt har én chance i hele første halvleg, siger anfører Rune Frantsen.

Vendsyssel vidste på forhånd godt, at Brabrand ville stå dybt og lade gæsterne om spillet. Rune Frantsen mener også, at vendelboerne gjorde alt på den rigtige måde - udover kun at score et enkelt mål.

- Vi formår at lægge dem under pres, og vi gør mange ting på den rigtige måde. Vi skaber mange gode chancer og knokler på. Men vi får bare ikke målene, vi burde, slår Rune Frantsen fast.

Vendsyssel er fortsat på en tredjeplads i NordicBet Ligaen.