Anmeldt som piratfest: Politiet lukker jazzfestival

TVERSTED:Der er stof til en hidsig komposition, efter at Nordjyllands Politi fire dage inde i årets jazzfestival i Tversted, Jazzy Days, tirsdag aften kort før kl. 22 lukkede dørene, netop som aftenens hovednavn, jazzpianisten Carsten Dahl og hans trio, skulle til at gå på scenen.

Alt sammen med henvisning til forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid-19.

Det skete, selv om festivalleder Niels Ole Sørensen kunne fremvise alle nødvendige tilladelser til koncerten fra netop Nordjyllands Politi. De tilladelser var ikke det papir værd, de var skrevet på, for dem kendte patruljen tirsdag aften intet til.

Årsagen til, at Nordjyllands Politi mødte op, var en anmeldelse fra en forbipasserende, der havde bemærket, at der var planer om musik til kl. 24.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Han kan ikke forklare, hvorfor de tilladelser, festivalledelsen kunne fremvise, ikke var nok til at holde dørene åbne. Han henviser i stedet til Bevillings- og tilladelseskontoret ved Nordjyllands Politi.

I en anden tråd på Facebook oplyser Niels Ole Sørensen, at beskeden fra Nordjyllands Politi var, at der kun må være 50 mennesker samlet, og at alt skulle lukke ned kl. 22.00.

Det på trods af, at forsamlingsforbuddet aktuelt tillader 500 mennesker samlet til kulturarrangementer, hvis en række ting overholdes - såsom afstandskrav og nødvendigt areal til publikum.

"Vi kunne dokumentere, at vi har en tilladelse fra politiet til, at baren skulle lukke kl. 22.00 (bliver lukket kl. 21.50 hver aften) samt politiets tilladelse til, at arrangementet (koncerten) kunne fortsætte til kl. 24.00", skriver bestyrelsen for Tversted Jazzy Days på festivalens Facebook-side.

Fra scenen måtte en tydeligt frustreret Niels Ole Sørensen derfor bede godt 100 publikummer om at forlade Klitgården i Tversted, hvor koncerten skulle have fundet sted.

Vi oplevede i aften, at Politiet lukkede vores festival ned! Vi er lamslåede da argumentet var, at hele arrangementet... Slået op af Tversted Jazzy Days iTirsdag den 13. oktober 2020

"Vi er lamslåede. Vi har brugt meget tid i dialog med politiet op til festivalen for at sikre, at alt var i henhold til reglerne, og har fået retningslinjerne på skrift fra politiet, så vi er helt uforstående overfor deres beslutning", skriver bestyrelsen på Facebook.

Tirsdagens dramatik i Tversted skaber nu tvivl om resten af festivalprogrammet.

"Status er, at vi i morgen skal have fat i politiet for at få redt trådene ud, så vi forhåbentligt kan fortsætte festivalen på torsdag efter planen", skriver bestyrelsen for den internationalt anerkendte jazzfestival med mere end 20 år på bagen.