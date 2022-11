Anne sagde pænt farvel til Folketinget og fik spydig mail fra Bjarne Laustsen som svar

NORDJYLLAND:To nordjyske politikere er kommet på kant med hinanden.

Anne Honoré Østergaard, der stillede op i Hjørringkredsen for Venstre og ikke blev genvalgt til Folketinget, sendte tirsdag en takkemail ud til hele Folketinget både til personale og politikere.

Den mail fik genvalgte Bjarne Laustsen, der var Socialdemokratiets spidskandidat i nabokredsen Frederikshavn til i en svar til alle-mail at skrive:

"Selv tak Anne. Der er masser af arbejde til dig, du har rigtig mange plakater, der ikke er taget ned endnu :-)"

Det fremgår af en artikel i BT, der var de første til at offentliggøre Anne Honoré Østergaards venlige mail og Bjarne Laustsens spydige svar.



Anne Honoré Østergaard fortæller, at hun var i gang med at pakke sit kontor ned på Christiansborg, da hun tirsdag sendte mailen ud.

Der er så mange, hun ikke har haft mulighed for at sige farvel og tak til for denne gang, fordi hun hurtigt skal være ude af Christiansborg, når hun ikke blev genvalgt.

- Der er så mange søde mennesker, som jeg gerne ville have givet en krammer og sagt ordentlig farvel til. Men det er der ikke tid til, forklarer hun, mens hun er ved at pakke sine ting ned i København.

- Folketinget er en kæmpe arbejdsplads, hvor man kommer i berøring med mange dygtige mennesker og lærer dem at kende. Det kan være IT-folk eller andre, som har hjulpet mig, og det gik jeg og tænkte på, mens jeg pakkede mit kontor ned. Så fik jeg bare lyst til at sige tusind tak.

Om selve svaret fra Bjarne Laustsen siger Anne Honoré Østergaard, at hun efterfølgende har fået mange reaktioner fra folk, der synes socialdemokratens kommentar var hensynsløs.

De ved, at man er i sine følelsers vold, når man ikke er blevet genvalgt, som man gerne ville, siger hun.

Anne Honoré Østergaard har siddet i Folketinget i 3,5 år og er nu 1. suppleant, da hun i Nordjylland kom ind på en fjerdeplads. Venstre fik som bekendt tre mandater ved valget 1. november.

Undskyld Anne

Bjarne Laustsen skriver i en sms til NORDJYSKE, at svarmailen til Anne Honoré Østergaard var en fejl.

- Jeg har sagt undskyld. Nu er jeg ude og samle andre partiers valgplakater ned, skriver Bjarne Laustsen og vedhæfter et foto af en valgplakat i en lygtepæl af Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne og flere af Liberal Alliances plakater.

I dag onsdag er sidste frist for partierne for at få valgplakaterne fjernet.