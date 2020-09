Ansat testet positiv på plejehjem i Hjørring

HJØRRING:En ansat på ældrecenter Skovgården på Aalborgvej er testet positiv for corona. Ingen medarbejdere eller beboere har symptomer.

Det oplyser Leif Serup, direktør for Sundhed-, ældre- og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Medarbejderen, som ikke har symptomer, blev konstateret smittet i den 14. dages test, som Hjørring Kommune opfordrer sine ansatte til at få foretaget.

- Skovgården er ved at indkredse, hvem der har været i nærkontakt med hinanden. Beboere, der har været i nærkontakt, isoleres i deres boliger. Medarbejdere, der har været i nærkontakt sendes hjem. De hjemsendte medarbejdere testes i dag, mandag og onsdag. Hvis de tester negativt mandag kan de vende tilbage til arbejde, siger Leif Serup.

- Vi er i gang med at kontakte pårørende. Ligesom på de øvrige plejecentre gælder der besøgsrestriktioner på Skovgården. Besøg er på udearealer,inde kun i kritiske situationer. Vi opfordrer pårørende til de isolerede beboere om at undlade besøg ud fra et forsigtighedsprincip.

Vendelbocentret i Sindal er nu smittefrit

- Alle på Vendelbocentret i Sindal er nu testet negative. Alle er testet to gange. Alle medarbejdere er testet negative og sendes tilbage på arbejde og beboere tages ud af isolation. Der er ikke tegn på, at smitten har spredt sig, siger Leif Serup.