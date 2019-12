Ansatte meldt til politiet for svindel i Forsvaret

NORDJYLLAND:To ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse - med hovedsæde i Hjørring - er politianmeldt, efter Rigsrevisionen i en undersøgelse har afsløret, hvordan medarbejdere i årevis har kunnet bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding.

Det skriver Altinget og Politiken.

De to ansatte er ifølge Ritzaus oplysninger blevet anholdt.

Fiktive indkøb

En undersøgelse fra Rigsrevisionen har afsløret, at medarbejdere kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen er med et budget på knap to milliarder kroner ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger.

Det er på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse, at de to ansatte er blevet politianmeldt for svindel.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der foretaget ransagninger i sagen.

- Det må ikke ske

De to anholdte er mistænkt for at have benyttet hullerne i systemet, skriver Altinget og Politiken.

Det bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Jeg ser på det med meget stor alvor. Det må ikke ske, og jeg sad og måbede, da jeg læste kritikken fra Rigsrevisionen. Det må ikke forekomme, og derfor vil jeg slå benhårdt ned på det, siger hun til Ritzau.

- Jeg har allerede sendt et rejsehold afsted til styrelsen, som kommer til at kulegrave sagen og se efter, hvem der har ansvaret. Der er et forløb hos politiet, og det ser jeg frem til, tilføjer hun.

Regler brudt i tre ud af fire indkøb

Rigsrevisionen har undersøgt en lang række indkøb foretaget af medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Her er der fundet brud på almindelige regnskabsregler i 75 procent af indkøbene.

Foruden den manglende kontrol af bestilling, levering og betaling, så er der også blevet betalt for varer og tjenesteydelser, som ikke er blevet leveret.

Desuden er mere end 80 procent af de fejlbehæftede indløb blevet bestilt og betalt i december og først leveret året efter.

Whistleblower taler ud

Manden, der er årsagen til, at Rigsrevisionen har iværksat en stor undersøgelse i Forsvarets Ejendomsstyrelse, siger, at hans chef ignorerede hans advarsler om, at noget var helt galt med regnskaberne.

Det fortæller whistlebloweren - 32-årige Karsten Ravnsgaard - over for Politiken, der torsdag har beskrevet, hvordan to ansatte er blevet politianmeldt - mistænkt for svindel.

Han arbejdede for et firma i byggebranchen, der havde Forsvarets Ejendomsstyrelse som kunde, da han opdagede fejlene.

- Jeg gjorde det (gik til Rigsrevisionen, red.), fordi jeg havde prøvet at råbe både firmaets ledelse og revisoren op, da jeg kunne se, hvad der foregik, siger han til Politiken.

- Der kom rigtig mange indkøbsordrer op mod jul, og transaktionerne blev mere omfangsrige. Jeg gjorde chefen opmærksom på, at det var ulovligt, og at han skulle få det til at stoppe.

- Da der ikke skete det store, gjorde jeg også revisoren opmærksom på transaktionerne i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for virksomheden.

Revisoren foretog sig imidlertid ikke noget. Derfor gik Karsten Ravnsgaard videre til Rigsrevisionen.

Derefter startede Rigsrevisionen en stor undersøgelse af regnskaberne.

/ritzau/