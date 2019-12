Forsvaret efterforsker svindel i Hjørring

NORDJYLLAND:Forsvaret er sandsynligvis ramt af en sag om mulig svindel i forbindelse med store millionindkøb.

Sagen har sit udspring i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der har hovedkontor i Hjørring, og derfor har forsvarsminister Trine Bramsen (S) sendt et rejsehold fra Forsvarsministeriet til Hjørring for at efterforske sagen.

Foreløbig er to medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blevet politianmeldt for svindel, skriver dagbladet Politiken, og Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter over for avisen, at man efterforsker sagen.

Forsvarsminister Trine Bramsen vil ikke kommentere den del, da der er tale om personalesager.

- Men jeg ser frem til at følge det politimæssige spor, siger hun til Politiken.

Til Ritzau bekræfter forsvarsministeren, at et rejsehold er sendt til Hjørring.

- Jeg har allerede sendt et rejsehold afsted til styrelsen, som kommer til at kulegrave sagen og se efter, hvem der har ansvaret. Der er et forløb hos politiet, og det ser jeg frem til, siger Trine Bramsen til Ritzau.

Hvor svindlen præcist er foregået, og hvor de to politianmeldte medarbejdere fysisk har været ansat, er uklart. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er inddelt i syv distrikter i hele landet, har et budget på knap to milliarder kroner og er ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle bygninger - kaserner, flyve- og flådestationer i hele landet.

Brud på regler i 75 procent af indkøb

Rigsrevisionen offentliggør fredag en rapport, der viser bunkevis af fejl samt manglende kontrol og dokumentation i forbindelse med indkøb af vedligeholdelsesydelser for op mod 500 millioner kroner om året foretaget via Forsvarsministeriets Ejendomsservice.

Problemet er så stort, at det medfører høj risiko for fejl og svig, konkluderer Rigsrevisionen, der fredag vil komme med hård kritik af indkøb i Forsvaret, skriver både Politiken og netmediet Altinget.

Rigsrevisionen har undersøgt en lang række indkøb foretaget af medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og fundet brud på almindelige regnskabsregler i 75 procent af indkøbene.

Foruden den manglende kontrol af bestilling, levering og betaling, så er der også blevet betalt for varer og tjenesteydelser, som ikke er blevet leveret.

Måbende da hun læste kritik

Det er på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse, at de to ansatte er blevet politianmeldt for svindel og for at have benyttet sig af hullerne i systemet. Det bekræfter Forsvarsministeriet over for Altinget.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der foretaget ransagninger i sagen.

Det bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Jeg ser på det med meget stor alvor. Det må ikke ske, og jeg sad og måbede, da jeg læste kritikken fra Rigsrevisionen. Det må ikke forekomme, og derfor vil jeg slå benhårdt ned på det, siger hun til Ritzau.

Mistanke om falske underskrifter

Ifølge dagbladet Politiken er det endnu for tidligt at konkludere, om der er fundet svindel sted. Men Rigsrevisionens rapport, som dagbladet kender indholdet af, medfører en alvorlig mistanke om dokumentfalsk i form af falske underskrifter på indkøbskontrakter.

Eksempelvis har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indkøbt el-arbejde på 14 redningsstationer i december 2018 med underskrifter fra en konkret leverandør. Men da Rigsrevisionen kontakter firmaet oplyser de, at de ikke har underskrevet dokumenterne. Derudover er der betalt regninger for 100.000 kroner for opgaver, der aldrig er blevet udført.

En opgørelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som Politiken har set, viser, at styrelsen i december 2018 køber ydelser for 291 millioner kroner. I de øvrige måneder købte man kun ydelser for mellem 20 og 30 millioner kroner.

Statsrevisorer informerer fredag middag

Endnu er der ikke taget stilling til, om sagen får konsekvenser for ledelsen i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

- Det er klart, at det er en meget alvorlig sag. Men hvad der videre skal ske, det vil jeg vende tilbage med, når jeg har set, hvad rejseholdet finder, siger Trine Bramsen til Altinget.

Hun vil ikke udelukke, at der også iværksættes en advokatundersøgelse af Ejendomsstyrelsen.

Det var torsdag ikke muligt at få en kommentar fra hverken Forsvarets Ejendomsstyrelse eller chefen for styrelsen.

Statsrevisorerne holder fredag klokken 11.30 pressemøde om sagen.