Antastet i stationsbyen: - Vores datter er naturligvis chokeret og ulykkelig

HJØRRING:En 14-årig pige fra Vrå fik en rigtig ubehagelig oplevelse lørdag aften omkring klokken 23 i Vrå.

På p-pladsen overfor Netto blev hun antastet af en mand.

- Manden talte i et vulgært sprog, og tilbød penge for, at hun skulle sætte sig ind i hans bil og tage med ham hjem, skriver pigens far, Henrik Jensen, på facebook.

Nordjyske har været i kontakt med Henrik Jensen, der har sagt god for, at vi citerer fra hans opslag.

- Vores datter er naturligvis chokeret og ulykkelig over hændelsen, så hvis nogen skulle have set noget eller oplevet lignende, må I gerne give besked, lyder det fra Henrik Jensen, der senere søndag kunne oplyse:

- Vi har nu haft besøg af politiet, som ser på sagen med stor alvor. Selv om de allerede, takket være jer, som har skrevet, har mange oplysninger at gå videre med, vil de gerne, at alle, som har oplysninger om lignende episoder, kontakter dem hurtigst muligt.

Flere anmeldelser

Der er tale om en ældre mand, og politikommissær Lars Nielsen fra Nordjyllands Politi i Hjørring, fortæller til Nordjyske, at man har modtaget flere anmeldelser om personen.

- Fra fredag formiddag og hen over weekenden er der kommet flere anmeldelser fra folk. Der er tilsyneladende tale om en ældre mand, der har mistet sit filter i forhold til, hvad man siger, siger Lars Nielsen.

I anmeldelserne går det igen, at der er tale om sjofel og vulgær snak - det der i straffeloven kendes som blufærdighedskrænkelse ved verbal uanstændighed.

- Men vi ser med stor alvor på en episode, hvor en mand forsøger at lokke en ung pige ind i en bil med penge, fastslår politikommissæren.

Han oplyser mandag, at politiet har en mistænkt på basis af vidners beskrivelse - blandt andet af den ældre mands bil - og han skal nu findes og afhøres.

Manden vil sandsynligvis blive sigtet, men politikommissæren vurderer, at det næppe ender med varetægtsfængsling i sagen.

Hvordan skal man så forholde sig, hvis man igen møder ham i byen?

- Hvis han retter henvendelse, så er vores råd, at man går sin vej uden at snakke med ham, siger Lars Nielsen.