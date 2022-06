Appel i tolvte time: Det sker der, hvis Dana Cup ikke finder nok frivillige

HJØRRING:En af verdens største ungdomsfodbold-turneringer er efter to års corona-aflysninger ved at snære støvlerne igen.

Antallet af deltagende hold ved Hjørring-turneringen i uge 30, der er lige om hjørnet, er landet på 830 - tidligere har man rundet 1000 - men det har været op at bakke med at finde frivillige nok.

Derfor appellerer man nu i tolvte time efter frivillige, der kan polstre vagtplanerne, så man ikke bliver for sårbare.

- Det er ikke en hemmelighed, at det er blevet sværere at finde frivillige efter nedlukningen. Der måske nogle, der er begyndt at tage på golfferie i uge 30 eller bare er steppet helt ud på grund af pausen, siger Dana Cup-direktør Jette Andersen.

Derfor ser man plakater i det offentlige rum i øjeblikket, hvor der efterlyses frivillige.

- Vi mangler eksempelvis et par håndfulde personer til produktion af mad, når der blandt andet skal røres rundt i gryderne på vores feltkomfurer. Det er foreløbig en opgave, vi står med selv i år, fordi en anden forening ikke kunne folk nok til det, fortæller Jette Andersen.

Man mangler også frivillige til at uddele medaljer og køre podiet frem tilbage ved finalerne, ligesom der mangler guides, der er med til at hente holdene ved færgerne i busser lige op til uge 30.

Hvad sker der, hvis I ikke finder det ønskede antal frivillige?

- Så er der nok nogle, der kommer til at løbe hurtigere - og det sker jo med den risiko, at de så måske ikke har lyst til at hjælpe igen næste år, siger Jette Andersen.

Hun opfordrer ligeledes folk til at henvende sig til deres lokale forening, hvis denne er ”underleverandør” og løser opgaver for Dana Cup, der trækker omkring 15.000 trænere, spillere og ledere til lokalområdet i uge 30 - plus medfølgende familier til mange af spillerne.

- Jeg ved, at der er flere, som mangler folk - og at man har været rundt i lokalområder med sedler i postkasserne, lyder det fra Dana Cup-direktøren.

Dana Cup har i øvrigt fået hjælp til at genrejse hjælpersiden af Spar Nord Fonden, der har ydet 150.000 kr. til formålet.

En del af det beløb skal skydes af 3. september, hvor man holder en festlig sammenkomst for at sige tak til alle, der har ydet en indsats.

Man kan læse mere om, hvilke opgaver man kan være med til at læse som frivillig på Dana Cups hjemmeside.