Arkitekter er flyttet til et nybyggeri, som firmaet selv har haft på tegnebrættet

HJØRRING:Bjerg Arkitektur er flyttet fra Kongensgade 7 til nye lokaler i nybyggeriet ”Byen i Parken”.

- Det er vemodigt at sige farvel til Kongensgade 7, fortæller Kjeld Bjerg, partner i BJERG Arkitektur.

- Vi har virkelig mange gode minder, og en masse af vores projekter udspringer også derfra. Men tiden er inde til en ny tegnestue, som passer til vores udvikling og behov i dag. Vi er allerede faldet godt til i de nye lyse lokaler i Dronningensgade 12.

Arkitekterne har hermed åbnet kontor i det nye boligområde, som firmaet selv har tegnet. Byen i Parken er Hjørrings nye grønne kvarter, der skal forbinde byens centrum og parken “Christiansgave”. Arkitektfirmaet har fået plads i stuen i en af de otte boligblokke, som i alt rummer 137 kvalitetsboliger.

Det begyndte hjemme hos familien

Det hele startede for 34 år siden i Kongensgade 7, hvor Kjeld Bjerg etablerede BJERG Arkitektur i sit hjem. Her boede han med sin hustru Vibeke og børnene Maria og Mads i den 350 kvadratmeter store ejendom.

Tegnestuen blev indrettet i overetagens to ekstraværelser, som i gamle dage var tiltænkt de unge pige i huset. Der var én ansat. Firmaet voksede og i 1988 måtte ejendommens stueetage også i brug.

At have hjem og firma under samme tag betød, at de ansatte måtte acceptere, at børnene var en del af hverdagen på kontoret. Men nogle år senere flyttede familien til Løkken.

Noget tyder på, at børnenes liv helt tæt på Kjeld Bjergs arbejde har haft stor indflydelse, for i dag arbejder både Maria og Mads som arkitekter i BJERG. Desuden har Vibeke Bjerg været med fra start og står for de administrative opgaver.

Firmaets første projekt var Nørkjærprojektet i Hjørring bymidte. Foto: Bjerg Arkitektur

De lokale fingeraftryk

Firmaets første projekt var Nørkjærprojektet i Hjørring bymidte. Siden er der sket meget. I dag beskæftiger firmaet 34 medarbejdere og arbejder med alt fra børne- og ældreinstitutioner til private og almene boliger.

Udover Hjørring har Bjerg Arkitektur også kontor i København, Aalborg, Oslo, Warszawa og Santiago de Chile.

Firmaet arbejder målrettet med energioptimeret og bæredygtig arkitektur og står bag flere byggeprojekter i Hjørring og omegn. Blandt andet har firmaet været inde over renoveringerne af Hjørring Gymnasium, Hjørring Stadion, flere af byens skoler og den nye daginstitution på Palleskærvej 4-8, Hjørring, der skal stå færdigt í oktober 2022.