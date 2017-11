Arne Boelt atter borgmester

HJØRRING: Borgmesteren i Hjørring Kommune hedder også Arne Boelt (S) efter nytår.

Det står fast, efter at stemmerne er optalt - i øvrigt med en stemmeprocent på 71,4 procent.

Borgmesterens parti, Socialdemokratiet, går frem fra 13 til 15 mandater. I procent svarer det til 44,3 mod 39,1 ved valget i 2013.

SF og Enhedslisten beholder hver deres mandat og kan dermed give Arne Boelt den afgørende opbakning. Venstre går et enkelt mandat tilbage til syv. Også Konservative mister et mandat - fra fire til tre - mens DF beholder sine to mandater.