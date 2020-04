Arne Boelt: Bak op om vores lokale og regionale medier

HJØRRING:- På nuværende tidspunkt har vi alle behov for at stå sammen i Nordjylland. Vi har også behov for at bakke op om vores lokale medier - og også for vores region som helhed.

Det siger borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, i en ny video. Her taler han og flere af hans nordjyske kolleger om vigtigheden af lokale og regionale medier.

Du kan se videoen med Arne Boelt og nogle af hans borgmesterkolleger herunder.

I videoen taler borgmesteren blandt andet om det lokalpolitiske arbejde, som det kun er den lokale presse, der dækker.

- Vi har rigtig meget behov for at få det demokratiske budskab ud, om hvad der foregår i vores kommuner. Det gør vores lokalpresse, det er ikke noget, man gør fra den nationale presse. Det er den lokale, siger borgmesteren i videoen og slutter af:

- Bak nu op om vores lokale og regionale medier. Bak op om Nordjylland. Ja, kort sagt: Bak op om NORDJYSKE i den her tid.