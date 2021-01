Arne Boelt om 2021: - Terningerne er kastet, og fremtiden ser lys ud

HJØRRING:Når borgmester Arne Boelt (S) ser tilbage på 2020 for Hjørring Kommune, så er der én ting, som han for ham er den mest glædelige begivenhed i kommunen. Det er, at Hjørring Kommunes nye ungegaranti har fået over 100 virksomheder tilknyttet.

Projektet giver unge mulighed for at stikke snuden ind bag virksomheders mure og se, om det er noget for dem. En strategi og plan, som Arne Boelt mener kan være med til, at langt flere unge lander på den rette hylde, når det kommer til at vælge uddannelse.

I 2021 er der flere store projekter, der skal søsættes i kommunen. Mammutpladsen skal forskønnes og forbedres i forbindelse med ”Byens Vand”. Lægehuset i Hirtshals skal færdigt, og det samme gælder skolen i Vrå.

- Med ungegarantien sørger vi for, at unge mennesker er mere overvejede omkring deres uddannelsesvalg, før de kommer ud i erhvervet. Det ser jeg som årets største begivenhed. Så kan man sagtens tale corona og meget andet, men her har virksomhederne taget ansvar, og vi forventer meget af det, siger borgmesteren og tilføjer:

- Det er klart det, jeg ser som den største succes i kommunen i år.

Venter på at åbne op

Det største håb Arne Boelt har for 2021 er selvfølgelig, at verden begynder at åbne mere i takt med vaccinerne rulles ud.

- Jeg håber, at vi kan begynde at åbne meget mere i det sene forår, så vi kan mødes på barer og cafeer med afstand. Vi vil også se mere large på udeservering i 2021 indenfor rimelighedens grænser. Så de barer og restauranter, der har brug for det, der vil vi se, om vi ikke kan finde en løsning på det, siger Arne Boelt.

Han mener heller ikke, at vi holder til flere private ”politibetjente”, som han selv kalder det, men vi skal hjælpe hinanden.

- Jeg ser frem til, vi kan komme tilbage i nogenlunde almindelig drift, som i starten stadig vil være præget af restriktioner, men ved en fælles indsats kan vi gøre det mere almindeligt, siger Arne Boelt.

En hånd under de små

I 2021 vil Arne Boelt gerne sikre, at lokalsamfundene ikke lukker ned, og de også lever, når restriktioner lempes.

Den største succes for Arne Boelt i 2020 var, at ungegarantien fik over 100 virksomheder tilknyttet. En garanti, der giver unge mulighed for at prøve færdigheder og fag af, inden de beslutter sig for, hvilken uddannelsesretning de skal tage. Foto: Bente Poder

- Vi er nødt til at finde modeller for, hvordan vi kan sørge for, at så meget som muligt står med begge fødder på jorden og hatten på hovedet, siger Arne Boelt.

Derfor vil økonomiudvalget se på muligheder i de nye år, for hvordan der kan dryppe penge rundt i hele kommunen til alt fra forsamlingshuse til idræts- og kulturliv.

- Der bliver ikke et lighedsprincip, men vi vil se på alle de muligheder, der er. Vi har prøvet at lave arrangementer i forsamlingshuse med undervisning for dem, der har brug for det, men vi er nødt til at hjælpe dem, der ikke holder fest mere. 50.000 kroner er jo mange for et forsamlingshus, og vi er nødt til at se på de små og mindre lokalsamfund, siger Arne Boelt og fortsætter:

- For første gang i kommunens levetid skal vi vise vores styrke ved at vi er så store, at vi har styrken til at holde hånden under aktiviteter, så alle har nogenlunde samme grundlag til at fortsætte.

Store projekter sættes i gang

I 2021 kan man se frem til mange nye projekter i Hjørring Kommune.

I selve Hjørring by kommer der nu for alvor fart på med musikskolen ved teateret og projektet ”Byens Vand”, der skal planlægges i 2021.

- Vi har lige købt huse i Jernbanegade for at komme i gang med planlægning. Det giver os nogle nye muligheder, hvor vi kan få lavet en helhedsplan for området, siger Arne Boelt.

Det er planen, at man skal have vandet op i bybilledet fra Springvandspladsen til Mammutpladsen, og borgmesteren kan afsløre, at der er gode nyheder for elbilejere.

- Jeg har netop haft et spændende møde med en energileverandør, hvor vi kan få indarbejdet ladestandere i planlægningen. Det glæder jeg mig til, og det bliver en fornøjelse for teknik- og miljøudvalget at kunne gøre det samtidig med, at resten af Mammutpladsen renoveres. Der er mange ting, der lige er ved at falde på plads, men det bliver rigtig godt, lyder det begejstret fra borgmesteren.

Derudover er der planer for en ny, stor børnehave i Hjørring, som man også tager de første skridt til i 2021.

Det er ikke Hjørring, hvor der er store projekter på vej.

Et nyt plejecenter skal planlægges i Sindal i 2021. Pengene til projektet er afsat, og borgmesteren ser frem til at få borgerne inddraget i projektet, som skal stå færdigt i 2023.

Der venter også et nyt lægehus i Hirtshals, som allerede nu er begyndt at skyde op.

- Vi kommer nok til at døje med at få læger i fremtiden, så vi vil gerne få dem til at bosætte sig og være i Hirtshals. Det er jo vores anden største by, og den kan ikke holde til ikke at have et lægehus, siger Arne Boelt.

I Vrå kan man også se frem til, at den nye skole står færdig, og det kalder borgmesteren det største projekt i kommunens levetid med en pris i nærheden af 180 millioner kroner.

- Jeg regner med, at mange vil rejse til Vrå for at se det samarbejde, der er skabt med skole, institutioner, og idrætsanlæg med bl.a. træningsanlæg for et 1. divisionshold. Det er et helt unikt projekt, siger Arne Boelt.

Borgmesteren ser i det store hele frem til de mange nye projekter, der så småt startes eller realiseres i 2021 for at sikre, at Hjørring Kommune er attraktiv i fremtiden for både nye og gamle borgere i kommunen.

- Terningerne er kastet, og fremtiden ser lys ud. Vi begynder at kunne se, at ting er placeret, der hvor de skal være og giver mening i kommunen, siger Arne Boelt.

Ser frem til turismen blomstrer

Det er ikke nogen bestemt begivenhed, som borgmesteren ser frem til. Men at Hjørring igen får besøg af de mange turister.

- Hjørring er en stor turistkommune, og det er den begivenhed, jeg ser frem til. At byråd og kommune anstrenger sig for at turister og danske gæster, føler sig så velkomne som muligt med de enkelte restriktioner, der vil være. De skal gerne komme igen og igen, ved at de føler sig velkomne, siger Arne Boelt.

For ham handler det også om, at han selv har brug for nye input og mennesker i hverdagen ovenpå et år, hvor mange planer er gået i vasken.

- Jeg trænger selv til at se gæster og være gæst. Vi skal selvfølgelig følge restriktionerne, men vi skal vise, at vi har pladsen til, at vi kan være her. Meget skal selvfølgelig forgå udendørs, men vi har behov for at være sammen. Det er mit største håb og ønske, det ville være så godt, siger Arne Boelt.

I forlængelse af den snak nævnes også både Naturmødet og Dana Cup, som man forhåbentligt kan se frem til.

Naturmødet er sikret i 2021, men det vil være et hybridmøde, hvor det vil foregå både lokalt og digitalt.

- Jeg håber, det er noget af det første, der er med til at vise, at et arrangement kan gøre gavn på en bred måde. For både dem der rejser hertil, men også dem der ser med hjemmefra, siger Arne Boelt.

For Dana Cups vedkommende, så savner Arne Boelt også at se fodbold i levende live.

- Jeg håber virkelig, at Dana Cup kommer i gang. Måske ikke for fulde gardiner, men på en måde, så der kommer en fodboldturnering. Jeg ved godt, vi nok ikke kan være 10.000 mennesker, men jeg håber snart vi kan mødes til fodbold igen, siger Arne Boelt.

Tag ja-hatten på

For Arne Boelt er troen på 2021 bliver bedre stor, men han mener der er megen coronatræthed.

- Befolkningen er ved at være coronatræt. Det er derfor, jeg også opfordrer til fleksibilitet, for det bliver vigtigt, så der ikke er for mange, der går ud og leger politibetjente.

Arne Boelt mener, at vi skal tage ja-hatten på og hjælpe hinanden for at komme bedst muligt igennem coronaen.

Derfor sender han også et godt nytår afsted med en opfordring om at tage ja-hatten på.

- Jeg ønsker et godt og glædeligt nytår - men husk ja-hatten. Vi klarer det her, der er lys for enden af tunnellen. Husk at hjælpe hinanden igennem, uanset hvor man står, vaccineret eller ej. Vi skal have ja-hatten, de positive briller og passe på hinanden, så skal det hele nok gå, slutter borgmesteren.