Arresten er solgt: Skal måske være kulturelt oplevelsescenter

HJØRRING: Der skal etableres et kulturelt oplevelsescenter i en af Hjørrings mest markante ejendomme, Tinghuset i Jernbanegade.

Bag visionen står den lokale ejendomsinvestor Conny Lindholt og hendes selskab Valhal Estate A/S, som har ejendomme i Aalborg og Hjørring.

Det skriver Erhverv Hjørring i et netop offentliggjort nyhedsbrev.

Conny Lindholt, siger, at hun har købt ejendommen af kærlighed til byen.

- Jeg er gået forbi den ejendom mange gange og tænkt, at den var smuk, og at jeg gerne vil eje og arbejde med den en dag. Derfor sprang jeg også til, da lejligheden bød sig. Jeg synes, det er meget vigtigt at passe på byens kulturelle perler. Også af frygt for, at udefrakommende investorer måske kunne finde på at jævne den med jorden, siger hun til nyhedsbrevet

Valhal Estate har ikke konkrete planer for, hvad der skal ske med bygningen, der har stået tom i en længere periode.

- Bygningen ligger kun 100 meter fra Vendsyssel Teater, der er byens stolthed. Vi vil gerne forsøge at konvertere Tinghuset til også at blive en kulturel perle, der kan være med til at løfte Hjørring som by. Vores ambition er at gøre den til et kulturelt oplevelsescenter, der bevarer og videreudvikler bygningens historie, siger Conny Lindholt.

Det er statens ejendomsselskab Freja, der har solgt Tinghuset via erhvervsmægler Michael Stilling, EDC Erhverv Poul Erik Bech. Mægleren oplyser ifølge nyhedsbrevet, at der har været adskillige interesserede købere, men at Valhal Estate var hurtigst, og at købsaftalen blev indgået få dage efter, at ejendommen var sat til salg.