Badehotel er klar med aktiviteter, der skal give ro, nærvær og fællesskab

Hotel Strandlyst nær Tornby Strand har dette efterår en række nye aktiviteter på programmet.

Det oplyser hotellet i en pressemeddelelse, hvor de også peger på, at hotellet har fået en gennemgående opdatering.

- Hotel Strandlyst er stolte over at præsentere et spændende efterårsprogram, der fokuserer på at finde roen, nærværet og fællesskabet i charmerende ældre rammer, der emmer af sjæl. Med et stort udvalg af arrangementer er Hotel Strandlyst det ideelle sted til at udforske, opleve og udfordre ens nysgerrighed.

- Efterårsprogrammet på Hotel Strandlyst er skræddersyet til både dem, der søger fuldstændig afslapning og dem, der ønsker at blive inspireret med ny viden og indsigt, skriver de.

Hotel Strandlyst fik sidste år ny ejer, Malene Bredvig.

- Da jeg overtog Hotel Strandlyst i 2022, var min vision at skabe et sted, hvor ro og nærvær var i højsædet, oplyser Malene Bredvig.

- Efterårsprogrammet repræsenterer en mulighed for vores gæster til at finde den indre ro og plads til at nyde livets nuancer.

Blandt de mange ting på programmet er et sundhedsophold med kursus for krop og sjæl og et vandreophold med lokal guide, og man kan også komme på skrive-refugium eller yoga-retreat på hotellet.

Nogle af arrangementerne strækker sig over flere dage, og de giver alle mulighed for at fordybe sig.

- Vi ønsker at skabe en intim atmosfære, hvor vores gæster virkelig kan trække sig tilbage og nyde hvert øjeblik, oplyser Malene Bredvig.

Hotel Strandlyst arbejder sammen med forskellige professionelle arrangementsholdere om de nye aktiviteter.