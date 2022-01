Bag facaden: Få de sidste glimt af Hjørrings forsvundne værtshuse

HJØRRING:Det er mere end et halvt år siden, at byrådspolitikerne i Hjørring Kommune besluttede, at der skulle ske en omfattende nedrivning og byfornyelse i den gamle festgade, Jernbanegade.

Torsdag 6. januar forsvinder så det sidste ikoniske værtshus Messing Jens, når bygningen Jernbanegade 19 forsvinder.

Selve nedrivningen kan du følge ved online-begivenheden "Den Allersidste Dans", som livestreames fra klokken 11.00 den 6. januar på ligeher.nu og på nordjyske.dk.

Begivenheden kan du læse mere om i faktaboksen herunder - men i artiklen her kan du også få mulighed for at komme med indenfor i nogle af bygningerne - som de så ud umiddelbart inden nedrivningsarbejdet startede i sommeren 2021.

Program for "Den Allersidste Dans" - 6. januar klokken 11.00 Hjørring Kommune, entreprenørfirmaet Vennelyst og Det Nordjyske Mediehus er torsdag 6. januar gået sammen om en online-begivenhed i forbindelse med nedrivningen af Jernbanegade 19, der blandt andet rummede det kendte værtshus "Messing Jens". Programmets cirkatider er som følger: Klokken 11.00: Pia Haugaard, Nordjyskes vært, byder velkommen til arrangementet. Derefter interviewes først Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro (V), der vil fortælle om baggrunden for byfornyelsesprojektet, der er årsag til ændringerne i Jernbanegade. Klokken 11.07: Interview med Christian Larsen, leder af Hjørring Musiske Skole. Efter planen skal der blandt andet opføres en ny musikskole på stedet. Klokken 11.14: Interview med Calle Persson - der mødte sin hustru Marianne på Messing Jens, nytårsaften 1976/1977. Senere danser parret "Den Allersidste Dans". Klokken 11.19: Interview om Jernbanegades historie - med Jens-Christian Hansen, formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum. Klokken 11.26: Interview med Flemming Hammer Mortensen - kendt som DJ Hammer. Han har en fortid som discjockey på Messing Jens - og giver smagsprøver på hits fra dengang. Klokken 11.30: Så er det tid til "Den Allersidste Dans". Marianne og Calle Persson får en sidste chance for at prøve dansegulvet, hvor de mødte hinanden. Klokken 11.34: Mens alle forlader bygningen er der interview med Jan-Iver Christiansen, indehaver af Vennelyst. Han fortæller om det praktiske arbejde med at nedrive de gamle værtshuse og spillesteder i Jernbanegade. Efter taler og dans er det så gravemaskinernes tur til at komme på banen. De nedriver den ikoniske bygning. Hele begivenheden kan livestreames på ligeher.nu og på nordjyske.dk.

Nordjyskes fotograf Bente Poder fik mulighed for at kigge med indenfor, da Hjørring Kommune netop havde overtaget Jernbanegade 19, 21, 23 og 25. Det er de bygninger, der blandt andet har rummet værtshusene "Børglum Bispen" og "Messing Jens".

Med nedrivningen af bygningerne forsvinder en hel karré på sydøstsiden af Jernbanegade. Det efterlader et ledigt areal mellem Jernbanegade og det relativt nybyggede Vendsyssel Teater. Her er planen at lave en teaterforplads, en ny musikskole samt en række parkeringspladser.

Manøvren bliver foretaget for at puste liv og ny energi ind i den hensygnende Jernbanegade.

Men herunder kan du altså kommer med på opdagelse i de gamle bygninger.

Jernbanegade 19 har blandt andet rummet Messing Jens, Chaplin - og senest diskoteket Barracuda. Ikke meget er rørt, siden stedet lukkede. Foto: Bente Poder