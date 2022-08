Bartender i maven?: Blot 50 meter fra tog til værtshus - men 300, når du skal hjem igen

TOLNE:Med kun et par hundrede indbyggere, så er stationsbyens værtshus afhængig af, at også kunder fra andre byer kan finde vej til ølhanerne på Kirkevej i Tolne.

Og historien har vist, at det ikke er noget problem - trods en del skiftende ejere og perioder med låste døre.

- Hver gang dørene er blevet åbnet igen, så står kunderne der, konstaterer Claus Flyvbjerg Axelsen.

Værtshuset Høk Ei - vendelbomål for ”ryk ind” - har med andre ord et stærkt brand i brede kredse, og de seneste to og et halvt år har Claus Flyvbjerg Axelsen drevet stedet sammen med en forretningspartner, Carina Bolander, Sindal.

Claus Flyvbjerg Axelsen har drevet stedet sammen med sin forretningspartner, Carina Bolander, Sindal, de seneste to og et halvt år - her fra den seneste genåbning efter en corona-nedlukning. Arkivfoto: Peter Jørgensen

Værtshuset har også altid nydt godt af, at toget næsten kører lige til døren:

- Som jeg plejer at sige: Når du står af toget, er der kun 50 meter til værtshuset - men der kan så godt være 300 meter, når du skal hjem igen..., lyder det fra Claus Axelsen.

Portør og bartender

Siden juli har døren dog været låst på Høk Ei: Erhvervslejemålet løb ud, og da Carina Bolander vil hellige sig sine studier, så har Claus Axelsen også valgt at stoppe bag baren. Til daglig arbejder han som portør på sygehuset i Hjørring, så kalenderen har med andre ord været ret presset til tider, da der også skulle drives værtshus hver fredag, lørdag og søndag.

De to slog dørene op få måneder før en vis pandemi bankede på:

- Vi fik dækket noget af tabet, men vi ville nok have løbet skrigende bort for længst, hvis vi var begyndt at regne vores timeløn ud. Hver gang der var ved at komme gang i hjulene, så ramte hammeren igen - det var meget deprimerende, erkender Claus Axelsen.

- Men den rigtige person, der måske også vil udvide åbningstiden, kan få en forretning ud af det. Det går den rigtige vej med Høk Ei, og vi har en god kundekreds - både stamkunder, men også en del unge mennesker. Og folk kommer med toget fra både Skagen, Frederikshavn, Brønderslev, Sindal og Hjørring - vi har sågar haft folk, der er kommet med tog fra Hobro, siger Claus Axelsen.

Høj som lav kan finde vej til Høk Ei ... Privatfoto.

Sat i stand

Værtshuset, der ligeledes kendes som ”Danmarks hyggeligste vandhul” og ”Værtens Værste Værtshus”, er også blevet sat i stand og shinet op af de seneste indehavere.

Ifølge Claus Axelsen er det Karl Erik Petersen, Pandrup, der ejer bygningen - men man er mere end velkommen til at tage kontakt til Claus Axelsen - der bor i Tolne - hvis man går med en lille bartender i maven og vil høre nærmere om stedets muligheder.