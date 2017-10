Bedste år for Oceanariet siden 2012

HIRTSHALS: Et overskud på 465.000 kroner og en fremgang i gæstetallet på knap 5000 personer er de sorte kendsgerninger, når bundlinjen for regnskabet 2016 gøres op i Nordsøen Oceanarium.

Med 180.970 gæster blev 2016 det bedste år besøgsmæssigt siden 2012, og fremgangen havde en positiv effekt på Oceanariets indtægter. Både på billetsalg og salg i butikken samt af mad- og drikkevarer. Således lå entreindtægten 200.000 kroner over budgettet.

Medvirkende til det pæne årsregnskab var Hvalfangerhytten, der blev indviet i højsæsonen.

Den erstatter en tidligere kaskelotudstilling.

Modsat blev overskuddet formindsket af ekstra udgifter til nyt inventar til café terrassen, reparation af tag og nyt ventilationsanlæg.

Hvalforskerhytten er ikke det eneste initiativ ledelsen for Nordsøen Oceanarium sætter i søen for at tiltrække et større publikum.

Rejsen mellem kysten og havets bund er titlen på en udstilling, som i 2018 skal være en nytænkende formidlingsoplevelse, hvor gæste blandt andet skal opleve en rejse gennem en fødekæde i Nordsøen.