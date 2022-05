Begejstring på Sindal Marked: Selv en "frisk vind" kan ikke fjerne smilet

SINDAL:Tre år uden Sindal Marked er næsten ikke til at holde ud, lyder det samstemmende fra de tusindevis af gæster, der var på markedet fredag. Selvom en frisk blæst rykkede godt i teltene, var det ikke noget der holdt publikum væk. Tværtimod, det myldrede ind på markedspladsen allerede fra tidlig formiddag, og det er ikke normalt på en fredag, der plejer at være en stille dag, men ikke i år.

Selv en fredag, der normalt er en stille dag, var der mange besøgende på Sindal Marked. Foto: Niels Helver

- Vi er ovenud tilfredse. Det er tydeligt at mærke, at folk har savnet Sindal Marked, som er et rigtigt hyggeligt familiemarked, hvor både børn og voksne hygger sig i de fire markedsdage, og mange familier kommer her alle dagene. Jeg tror ikke, at jeg tidligere har oplevet så mange mennesker, som i går Kristi himmelfartsdag. Det væltede ind med gæster hele dagen og aftenen med, hvor det store trækplaster igen i år var Kandis. Det store telt var fyldt til bristepunktet lige indtil lukketid, fortæller PR-chef Henrik Pedersen storsmilende.

Fra de mange kræmmere på de 150 stande er der også kun tilfredshed at spore. Omsætningen har været formidabel, og det håber de selvfølgelig, at det fortsætter lige indtil på søndag, der er sidste markedsdag.

Det er rideklubben SRV Tyrsig og Sindal Idrætsforening, der står bag Sindal Marked. Heidi og børnene fra klubben reklamerer for ponyridning. Foto: Niels Helver

For at det hele kan køre rundt, kræver det mange frivillige hjælpere. De fire markedsdage er delt op i 600 vagter, der skal fordeles på 450 frivillige.

- Det går lige med nød og næppe op i år, men det er ikke let at skaffe de mange frivillige. Det er heldigvis lykkedes af finde en del nye, der kan afløse dem, der har været frivillige stort set lige fra starten for 34 år siden, men markedet kan godt bruge flere, så hvis der er nogen, der gerne vil hjælpe, så er det blot at henvende sig til en af os, der er i markedsudvalget.

Overskuddet fra Sindal Marked går udelukkende til ungdomsarbejdet i byen.