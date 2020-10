Bekymret borger ringede til politiet - nu er både bilist og hans passager sigtet

TÅRS:Der var god grund til at slå alarm, da en borger i Tårs i Vendsyssel valgte at ringe til Nordjyllands Politi.

Borgeren var bekymret, fordi vedkommende havde set to mænd drikke en ramme bajere i Tårs - og derefter køre fra stedet. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Anmelderen nåede at notere bilens nummerplade, hvilket var en stor hjælp for en politipatrulje i området. Betjentene opdagede nemlig den pågældende bil på Vrejlev Klostervej uden for Tårs og fik den standset.

Føreren af bilen viste sig at være en 25-årig mand, og han lugtede af alkohol. Han fik derfor lov til at blæse i alkometret, og det viste en promille over den lovlige grænse på 0,5. Den 25-årige blev sigtet for spritkørsel - og passageren blev også sigtet. Det viste sig nemlig at være ejeren af bilen, en 64-årig mand. Han er nu sigtet for at have overladt sin bil til en person, der ikke kunne køre den i forsvarlig tilstand.

Episoden fandt sted søndag eftermiddag.