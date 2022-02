Benzinbiler snupper ladestander-pladser, men her er der flere på vej

Der skal opstilles flere ladestandere til elbiler i Hjørring Kommune og der skal være et bedre flow ved de eksisterende ladestandere, så pladserne ikke blokeres af biler, der ikke skal lades op. Det er en klar målsætning, og nu bliver der taget endnu et skridt mod flere ladepladser.

Kommunen har, efter henvendelse fra ladeoperatører, godkendt at stille flere arealer til rådighed til ladestanderne. Det er ikke mindst i kystbyerne i kommunen. .

- Vi oplever ikke at norske turister efterspørger flere ladepladser, så det er især i kystområderne, at der bliver sat flere ladestandere op, fortæller formand for teknik og miljøudvalget Søren Homann (K).

Der findes imidlertid ikke en hjemmeside eller anden digital platform, som giver et fuldt overblik over ladestandere i Hjørring Kommune. Med ønsket om at sikre egne beboere størst mulig tilgængelighed, kan eksempelvis boligforeninger have interesse i ikke at lade deres ladestandere optræde på en offentlig tilgængelig platform. Dog har hovedparten af ladeoperatører antageligvis interesse i at udbrede kendskabet til deres ladestandere, og vælger derfor at lade placeringen af deres ladestandere udstille på offentligt tilgængelige platforme, som eksempelvis plugshare.com.

I grafikken nedenfor kan man se en oversigt, som Hjørring Kommune har lavet over eksisterende ladestandere, og mulige nye pladser

Ikke alle eksisterende ladepladser i Hjørring Kommune er forbeholdt elbiler. Det kan konstateres, at nogle af ladepladserne – især i Hjørring midtby – i høj grad benyttes til parkering af ikke eldrevne køretøjer. Når vejrsituationen i foråret 2022 tillader det, vil der blive svejset ”ELBIL” i termoplast på asfalten ved de pågældende ladepladser.

- Vi skal forsøge at få et bedre flow på de p-pladser, og nye ladestandere skal evt placeres, så de er tilgængelige fra flere p-pladser hele vejen rundt om ladestanderne, siger Søren Homann.

Ifølge Kommunalfuldmagten og Planloven er der aktuelt ikke lovhjemmel til, at kommuner kan medfinansiere offentligt tilgængelige ladestandere. Kommunerne må derimod gerne finansiere ladestandere til egne biler. Kommunerne kan også stille arealer til rådighed for ladeoperatører efter gæsteprincippet, hvor ladeoperatøren finansierer opstillingen af ladestanderne.

- For at få flere ladestandere, kan de frem til 1 april frit opstille ladestandere på de ønskede steder. Det kræver ikke lokalplan og vi opkræver ikke leje. Det gør vi for at få flere ladestandere i kommunen i en fart, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Regeringen er også på vej med lovforslag, der vil betyde, at der hurtigere kan laves en infrastruktur for alternative drivmidler.

Borgmester Søren Smalbro har imidlertid ikke noget bud på, hvor mange ladestandere, der skal op, for at kommunen er dækket ind.

- Det er meget svært at svare på. Folk oplader jo også elbilerne hjemme. I vores energiplan forudser vi, at cirka hver tredje bil i kommunen og dvs. cirka 13.000 personbiler vil være eldrevne i 2030. Jeg tror det bliver flere, siger Søren Smalbro, der selv overvejer at købe en elbil.

- Det afviste jeg blankt for to år siden, men med det salg, der er hos forhandlerne nu, har min holdning nok ændret sig, siger Søren Smalbro.

Ifølge en opgørelse fra november 2021 på Altinget.dk var det stadig kun 0,79 procent af personbilerne i Hjørring Kommune, der var rene elbiler. Hybridbiler var ikke talt med.