Bertram blev ramt af mystisk sygdom og mistede synet på et øje

HJØRRING:16-årige Bertram Møller var for få uger siden på sommerferie med familien ved Gardasøen i Italien og sad i campingvognen og så John Wick på Netflix. Den unge mand er til action, og han træner, svømmer og løber intenst med fokus på en drøm om en karriere i Forsvaret. Samtidig kredsede tankerne også om den forestående start på ungdomsuddannelsen HTX i Hjørring.

- Pludselig kunne jeg ikke læse teksterne på skærmen. Jeg tænkte, at det nok bare var dårlig søvn. Mit syn på det ene øje var helt sløret. Jeg fik også kraftig hovedpine, fortæller Bertram Møller, der ikke tidligere har mærket den slags symptomer.

Træning, svømning og løb er en stor del af Bertram Møllers liv. Foto: Kim Dahl Hansen

Omfattende undersøgelser

Da familien et par dage senere vender hjem til Hjørring, er hovedpinen gået væk, men synet er ikke blevet bedre. De får en hurtig tid hos en optiker, som konstaterer, at der ikke kan korrigeres for nærsyn eller langsyn, så Bertram kan fokusere på sit venstre øje. Det er kun mørke skygger. Højre øje fungerer normalt. De får en akuttid på øjenklinikken Øjencenter Nord, men heller ikke her kan de umiddelbart finde forklaringen på, at synet stort set er forsvundet, og familien bliver straks sendt videre til Aalborg Universitetshospital. Det er Bertrams mor Anja Møller, der kører mod Aalborg.

- Tusind tanker går gennem hovedet: Hvad sker der - er det kræft? Schlerose? Alt andet i vores travle hverdag bliver pludselig skubbet i baggrunden, fortæller hun.

Familien frygtede, at Bertram kunne være ramt af kræft. Foto: Kim Dahl Hansen

Familien Møller driver et fitnesscenter, Fitnessklubben i Hjørring. De har stor fokus på kost, træning og en aktiv hverdag. Per Møller er også lokalpolitiker for Det Konservative Folkeparti, viceborgmester i Hjørring og sidder i Regionsrådet. Pludselig er familiens meget målrettede liv kommet på gyngende grund.

- Det går jo lige ind i hjertekulen, når ens børn rammes af sådan noget, og man finder ud af, hvad der virkelig betyder noget, siger Per Møller.

- Man forsøger jo at finde en forklaring, og kunne vi have gjort noget tidligere, siger Bertrams far, Per Møller. Foto: Kim Dahl Hansen

Lægerne kan ikke med det samme finde forklaringen, og Bertram er igennem en del undersøgelser. Nogle dage senere får familien imidlertid beskeden om, at Bertram er ramt af en sjælden sygdom, som betyder, at han permanent har mistet mere end 90 procent af synet på venstre øje.

- Det er da bestemt ikke særlig fedt. Jeg synes, at jeg gør alle de rigtige ting - træner, spiser sundt, drikker ikke hver weekend og ryger ikke. Hvorfor lige mig, spørger Bertram Møller.

Foto: Kim Dahl Hansen

En sjælden sygdom

En gruppe sjældne øjensygdomme går på engelsk under fællesbetegnelsen "White Dot Syndrome". Bertrams variant hedder APMPPE, og det er ikke en sygdom, man lige slår op på Netdoktor. Faktisk findes der meget lidt på dansk om sygdommen.

Den rammer cirka én ud af 600.000. Sygdommen betegnes som autoimmun, og er en inflammation, der kan opstå bagerst i øjet. Det skyldes ikke, at der kommer noget ind i øjet udefra, men derimod en opstået defekt i immunforsvaret, der så at sige begynder at gå til angreb på kroppen. Inflammationen efterlader arvæv på øjets nethinde. I Bertrams tilfælde blokerer arvævet for synsnerven og dermed synsimpulserne til hjernen i hans venstre øje.

- Der blev ikke pakket noget ind, da vi snakkede med lægen. Han må leve med det, og selvfølgelig tænker man: kunne vi have opdaget det noget før, og hvorfor er det lige ham, der bliver ramt, siger Per Møller.

Bertram har fået taget billeder af sit indre øje med det hvide arvæv, der uheldigvis blokerer for næsten hele synet på venstre øje. Foto: Kim Dahl Hansen

Det sker bare

Men der er ingen god forklaring. Hvorfor bliver børn ramt af kræft, og hvorfor får ellers raske mennesker pludselig et hjerteanfald? Man må bare forsøge at acceptere livets skrøbelighed og det, der kan ramme os.

Der er da også blevet grædt i familien Møller, og Bertram har også været ramt af tungsind over den dystre besked. Men han har været meget åben og talt om det med sine kammerater og sin familie, og nu er der fokus på at komme videre.

- Det er selvfølgelig irriterende. Jeg drømmer om at blive jægersoldat, og det må jeg droppe. Men mit syn er jo heldigvis godt på højre øje, så mit samlede syn er ok. Der er også dannet arvæv i højre øje, men her blokerer det ikke for synet. Men hele mit syn kunne være forsvundet. Jeg har både været meget uheldig, men også heldig, siger Bertram Møller.

Der er i øjeblikket ingen behandlingsmuligheder. Familien kan kun håbe på et mirakel eller måske nye behandlinger i fremtiden, så Bertram får lidt mere af synet tilbage. Han er stadig i behandling med binyrebarkhormon for at være sikker på, at inflammationen i øjnene er stoppet og ikke blusser op igen.

- Jeg drømmer stadig om en karriere i forsvaret. Nu må jeg bare finde nogle andre muligheder end jægersoldat, og jeg er begyndt at træne igen, fastslår Bertram Møller.