Beskyttet gammelt bøgetræ savet kraftigt ned: - Det er et voldsomt overgreb

HJØRRING:Et stort femstammet bøgetræ, som helt tilbage i halvfjerdserne blev udpeget som bevaringsværdigt ved parken Christiansgave midt i Hjørring, har fået en stor tur med motorsaven i det nogle kalder en "almindelig beskæring", mens andre betegner det som et "voldsomt overgreb".

Træet står på den grund, som tidligere husede Vestre Skole, og hvor der nu opføres store punkthuse i det omfattende boligprojekt "Byen i Parken" i Dronningensgade. Her er der netop givet byggetilladelse til yderligere tre punkthuse med i alt 48 lejligheder.

Bøgetræet står i nærheden af byggefeltet for de nye punkthuse, der skal opføres i området. Foto: Henrik Bo

- Jeg mener de har efterladt en skamstøtte, og det er vi da rigtig ærgerlige over, siger formand for Foreningen for By og Landskabskultur i Hjørring, Søren Tirup.

Han fremhæver, at de store gamle træer i byen er meget vigtige for bymiljøet, borgernes velbefindende og selvfølgelig dyreliv og biodiversitet.

Foreningen har en særlig "trægruppe", og medlem af den gruppe og tidligere naturvejleder i Hjørring, Jørgen Stubgaard er endnu skarpere i sin kritik:

Sådan så kronen på bøgetræet ud før beskæringen. Kilde: Google Maps

- Det er da et voldsomt overgreb, der er sket på et stort bevaringsværdigt bøgetræ. Det vil formentlig nok begynde at skyde igen, men jeg mener, at man er gået alt for hårdt til værks. Det står måske i vejen for deres byggeplaner, siger Jørgen Stubgaard, der er i 1976 stod bag en omfattende registrering af træer i bogværket "træer i Hjørring".

Jørgen Stubgaard (th) kalder beskæringen et voldsom overgreb på et bevaringsværdigt gammelt bøgetræ. Foto: Martin Damgård

Allerede i 1976 var bøgetræet, der formentlig er cirka 150 år gammelt, registreret som bevaringsværdigt, og forud for at det store boligprojekt Byen i Parken blev realiseret, blev der også indskrevet i den nye lokalplan for området, at træet er bevaringsværdigt og ikke må fældes eller beskadiges.

Hvis der skal ske noget med et bevaringsværdigt træ, kræver det en særlig godkendelse fra kommunen og byrådet.

Almindelig beskæring

Bygherre Arne Andersen, der står bag Byen i Parken, siger til kritikken:

- Vi har lavet en beskæring af træet i lighed med det kommunen gør ved de andre træer i parken Christiansgave. Det har selvfølgelig ikke været planen at fælde træet, og selvfølgelig vil det komme igen, siger Arne Andersen.

Hjørring Kommunes planafdeling har også kigget på sagen:

- Vi har haft en sagkyndig til at se på det, og vurderingen er, at træet nok skal overleve. Det er tilladt at vedligeholde de bevaringsværdige træer, så vi vurderer ikke, at der er sket en overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen, siger teamleder Michael Hammer.

Hos den landsdækkende forening Haveselskabet, der tæller 30.000 medlemmer og bl.a. rådgiver om beskæring af træer, siger ekspert i beskæring Anders Biering ud fra billeder:

- Vi fraråder helt at beskære bøgetræer, fordi bøgetræer har svært ved at skyde igen fra kraftige stammer, der er skåret tilbage. I dette tilfælde er træet dog skåret så højt oppe, at der kan være gode muligheder for, at det igen skyder og danner krone, siger Anders Biering.

Bøgetræer kan også blive angrebet af svamp i forbindelse med beskæring.