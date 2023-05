Bestyrelsen er på plads: Hjørrings erhvervsformand er genvalgt

HJØRRING:Den 10. maj var der konstituerende bestyrelsesmøde i Erhverv Hjørring - og her blev der genvalg til formandsskabet.

Dermed er det fortsat sådan, at formand for erhvervsforeningen er A. Neill Jacobsen, direktør for EUC Nord.

Næstformænd i Erhverv Hjørring er Dorte Hovaldt fra Arkitektfirmaet Hovaldt - og Karl Henrik Laursen, der er direktør ved Nordsøen Forskerpark & Oceanarium.

På bestyrelsesmødet blev Erhverv Hjørrings erhvervspolitiske mærkesager desuden drøftet og revideret. For hver mærkesag er der udpeget et bestyrelsesmedlem som såkaldt ”lead-person”. Man kan læse mere om mærkesagerne på www.erhvervhjoerring.dk - under fanen ”Mærkesager”.