Bet til Vendsyssel: Bremser ny uddannelse - alle studiepladser bliver syd for fjorden

HJØRRING: Dele af socialrådgiveruddannelsen skulle efter planen udbydes i Hjørring i år - og åbne for optag i foråret 2023 - men planerne er skrottet.

Aalborg Universitet er ikke indstillet på aat gennemføre udflytningen, fordi man ser ind i en fremtid med en mere presset økonomi. Samtidig er uddannelsen heller ikke længere omfattet af regeringens udflytningsreform.

I et år har det ellers været planlagt, at 50 studiepladser på Aalborg Universitets socialrådgiveruddannelse skulle udbydes i Hjørring.

Dekan Rasmus Antoft. Arkivfoto.

I en pressemeddelelse fra universitet ærgrer den ansvarlige dekan Rasmus Antoft sig over situationen, men fordi udflytningen af uddannelsen er underfinansieret, vælger Aalborg Universitet at beholde de 50 studiepladser på campus i Aalborg Øst.

Overfor Nordjyske forklarer Rasmus Antoft, at universitetet i princippet godt kunne have valgt at åbne i Hjørring, selv om udflytningen af uddannelsen er gledet ud af det nye regeringsgrundlag.

- Der er andre tiltag, der kommer til at ramme os økonomisk - blandt andet regeringens plan med et-årige kandidatuddannelser. Derfor har vi valgt ikke at flytte studiepladserne til Hjørring, da det i forvejen var en plan, der var underfinansieret, uddyber dekanen.

- Det beklager vi over for de studerende, der har indstillet sig på at kunne læse til socialrådgiver i Hjørring. Men vi håber, at de vil studere i Aalborg, hvor vi har en god socialrådgiveruddannelse med et rigtig godt studiemiljø, siger han.

Siden udflytningsplanen blev fremlagt i sin tid, er der ellers blevet arbejdet på højtryk for at etablere en socialrådgiveruddannelse i Hjørring - man har samarbejdet med Hjørring Kommune og UCN om at realisere udbuddet - og AAU håber derfor fortsat på godt samarbejde i forbindelse med planerne om at udflytte dele af medicinstudiet samt kandidaten i folkesundhedsvidenskab til Hjørring.

Det er kun udflytningen af socialrådgiveruddannelsen til Hjørring, der trækkes tilbage.

Godt nyt til Hirtshals

Til gengæld har Uddannelsesministeriet godkendt to nye uddannelser i Hirtshals.

Det er Danmarks Tekniske Universitet, der har søgt om lov til at oprette en kandidat i Bæredygtigt fiskeri og akvakultur og en uddannelse om fiskeriingeniør i Hirtshals. Og den har de nu fået.

Kandidatuddannelsen får mellem 35 og 40 pladser. Det vides endnu ikke, hvornår uddannelsen åbner.

Fiskeriingeniøruddannelsen får 24 pladser og får opstart i 2025.