Betina legede med sine børn på stranden: Pludselig var hun med i redningsaktion

GRØNHØJ:Betina Bech Cairns var søndag eftermiddag taget på stranden for at fejre sin datters fødselsdag. Hele familien var med, og Betina og datteren havde taget deres nyerhvervede surfbrætter med.

Pludselig var der en mand, der henvendte sig til Betina.

- Der står 'Surf resque' på mit bræt, så måske var det derfor, han henvendte sig, fortæller Betina Bech Cairns.

Manden var kommet løbende hen til hende, fordi der et stykke ude i vandet var blevet råbt efter hjælp.

Et ældre ægtepar var svømmet så langt ud, at de ikke kunne komme ind igen på grund af strømmen. Manden forklarede, at der allerede var ringet efter hjælp.

- Jeg sagde, at jeg ikke havde noget med redningsarbejdet at gøre, men da jeg så, hvor de lå, besluttede jeg mig for, at jeg godt kunne hjælpe, siger Betina Bech Cairns.

Sammen med to mænd, svømmede hun ud til ægteparret, og de fik ved fælles hjælp manden op på surfbrættet. Han var den mest udmattede af de to. Og i mens han samlede kræfter, holdt hans hustru fat i håndtaget på brættet.

Betina fortæller, at der fra land var endnu en svømmer på vej ud med en redningskrans med et reb i. I første omgang blev kvinden trukket ind. Herefter den ældre mand og til sidst var det Betina, der kom i land.

Det lykkedes at få ægteparret i land, før politi og redningsmandskab nåede frem. Kun en ambulance nåede ned til stranden for at tilse ægteparret.

Oplevelsen har på trods af det positive udfald sat spor i Betina.

- Jeg var glad for at kunne hjælpe, men jeg var også meget opmærksom på, at de ikke var længere ude, end at jeg selv kunne komme i land. Jeg havde våddragt på, og vurderede, at jeg godt kunne ligge i vandet indtil redningsmandskabet kom frem, hvis det skulle være nødvendigt, siger hun og fortsætter.

- Man hører jo, at dem som svømmer ud for at hjælpe, selv ender med at komme galt afsted.

Senere på eftermiddagen blev der samme sted sat en stor redningsaktion i gang, hvor der også var en redningshelikopter involveret. Det viste sig dog heldigvis at være falsk alarm.