Betjente måtte trække ud på cykelsti for at undgå vanvidsbilist

ILBRO/TÅRS:Betjente fra Nordjyllands Politi måtte natten til tirsdag foretage en hurtig manøvre og trække ud på en cykelsti og videre ud i græsrabatten for at undgå en påkørsel, da de kom kørende mellem Hjørring og Tårs.

Episoden skete kort efter midnat.

En 26-årig mand havde været på Circle K på Heerfordtsvej i Hjørring, inden han satte kursen mod Tårs i sin bil. I meget påvirket tilstand.

- Her mødte han en modkørende, som tilfældigvis var en politibil, som måtte vige for ikke at blive påkørt, fordi han trak over i deres vognbane, fortæller vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Derefter satte betjentene efter den 26-årige, som lod sig standse på Sæbyvej kort tid efter.

Han blev anholdt kort før klokken 00.30.

- Manden kørte ikke voldsomt hurtigt, men han bliver sigtet efter paragraf 252, fordi han har været til fare for andres liv og førlighed, siger vagtchefen.

Den 26-årige mand fremstilles kl. 14 i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.