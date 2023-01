Beton på klinten og 650 ton ulovlige sten på stranden: Her er den endelige dom

LØNSTRUP:Fire sommerhusejere i Lønstrup fik ikke noget ud af en lang sagsbehandlingstid og et nyt retsligt syn på sagen. Vestre Landsret i Viborg har netop stadfæstet byrettens dom fra 2020 i en sag om ulovlig kystsikring på klinten syd for Lønstrup.

Det betyder, at de fire grundejere er blevet dømt til at betale i alt 425.000 kroner i bøde for overtrædelse af Kystbeskyttelsesloven.

Vestre Landsret har dermed på linje med Byretten i Hjørring fundet det bevist, at de fire tiltalte - tre mænd og en kvinde - stod bag udlægningen af i alt 650 tons kampesten på stranden nedenfor de truede sommerhuse i juni 2016. Det skete uden forudgående tilladelser.

I december 2017 blev der sikret yderligere med sten og beton på klinten, der er udpeget som Natura 2000, og hvor det derfor ikke har været muligt at få tilladelse til hård kystsikring. Der blev også lavet omfattende terrænregulering omkring de truede sommerhuse.

Sådan så det ud lige efter, at den ulovlige kystsikring var etableret. Foto: Matthew David Burnett

Forsvarerne for de fire tiltalte har argumenteret for, at grundejerne blot gjorde det, som myndighederne burde have gjort - nemlig sikrede de truede ejendomme og de naturværdier, som er udpeget som Natura 2000.

Efter at der faldet en dom i Vestre Landsret, skal det nu afgøres, om de ulovlige sten, som stadig ligger på stranden, skal fjernes.