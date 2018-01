Bil med en eller flere personer i kørte i havn

HIRTSHALS: Lørdag klokken 9.14 kom der melding om, at en personbil var kørt i havnen i Hirtshals.

Ifølge vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi, var der en eller flere personer i bilen.

- Én person er netop reddet ud af bilen, men der kan være flere i den, fortalte Henrik Beck ved 9.30-tiden til NORDJYSKE.

Ritzau skriver, at personen, der blev reddet ud af bilen, var en ældre mand. Han var ikke ved bevidsthed.

Ifølge de foreløbige meldinger kørte bilen på Notkajen og direkte ud i havnebassinet. Årsagen hertil er endnu ukendt.

Foto: Peter Broen

Det var en passager på en færge mod Norge, som slog alarm. Færgen var på vej ud af havnen, da manden så ulykken.

- Han ringede og anmeldte, at der var kørt en bil i havnen, og at der var personer i bilen, fortæller Henrik Beck til Ritzau.

Bilen er sunket, og der blev sendt flere udrykningskøretøjer afsted.

Dykkere er i vandet og leder efter andre personer, der måtte have været med i bilen. En helikopter er også i luften for at spejde efter personer i vandet.

Foto: Peter Broen