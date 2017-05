Bil ramte hus efter uheld

HØRMESTED: To biler blev sendt i hver sin retning og ramte et hus og et træ, efter de var stødt sammen på Frederikshavnsvej ved Hørmested.

Uheldet skete omkring klokken 06.30, hvor en bil ført af en 26-årig mand, kolliderede med en modkørende bil, ført af en 28-årig kvinde. Kollisionen resulterede i, at den mandlige bilist kørte ind i et hus, mens kvinden blev kastet over i et træ, oplyser vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Ingen af bilisterne kom til skade ved uheldet, men huset på Frederikshavnsvej blev tydeligt mærket efter at være blevet ramt.

Selvom muren fik stoppet bilen, så blev der alligevel slået et hul i muren. Efterfølgende blev skaderne på huset undersøgt, men der er ikke fare for nedstyrtning, oplyser vagtchefen.