Bilbrand spredte sig hastigt til flere køretøjer

BINDSLEV:Nordjyllands Beredskab fik travlt, da der onsdag eftermiddag kort før klokken 15.30 indløb en melding om, at der var gået ild i en bil på en ejendom på Nordkapvej mellem Bindslev og Aalbæk.

Det forlød, at bilen stod tæt placeret på flere andre biler, som derfor var i fare for også at blive flammernes bytte.

Ifølge vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi, var det netop, hvad der skete.

- Fire-fem biler er i brand, og der er risiko for, at branden spreder sig til en nærliggende græsmark, sagde vagtchefen klokken 16.30.

Ud over brandfolk fra Nordjyllands Beredskab, blev også en politipatrulje sendt til stedet.

Kort efter klokken 16.30 kunne beredskabet dog skrive på Twitter, at ilden var under kontrol, og efterslukningen kunne begynde.