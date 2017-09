Bilist fik ildebefindende

HJØRRING: En 74-årig kvindelig bilist fra Hvidovre fik tirsdag et ildebefindende bag rattet i sin bil på P-pladsen ved medicinerhuset på Bispensgade i Hjørring.

- Kvinden sank sammen over rattet, og foden trykkede ned over speederen, så den satte i fuld gang, og påkørte to parkerede biler. Heldigvis kom der ingen gående, og der skete kun materiel skade, siger politiassistent John Clemmensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

Kvinden skulle besøge en veninde på sygehuset.