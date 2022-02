Bilist kørt på skadestuen

SINDAL:Endnu har Nordjyllands Politi ikke klarlagt den præcise årsag til, at to biler i morgentimerne tørnede sammen i et T-kryds ved Borrisholtvej og Baggesvognsvej mellem Hjørring og Sindal.

Umiddelbart kunne et godt bud dog være det glatføre, som fulgte i kølvandet på morgentimernes snevejr.

Kl. 7.21 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om sammenstødet, som involverede en kvindelig bilist i den ene bil og en 54-årig mandlig bilist fra lokalområdet i den anden.

- Kvinden er kommet lettere til skade og kørt til tjek på skadestuen, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.