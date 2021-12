Bilist kørte over for rødt, ramte en anden bil og stak af

TAARS:Klokken 17.20 tirsdag blev der ringet 1-1-2 med melding om, at der var sket et trafikuheld i Taars i Vendsyssel. Og den ene af de involverede biler var stukket af.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

- En personbil kom kørende ad Tykskovvej mod syd og frem for grønt i lyskrydset ved Bredgade. Her blev den så påkørt af en anden bil, der kørte over for rødt lys og herefter forsvandt fra stedet, fortæller Karsten Højrup.

Sammenstødet fik den ramte bil til at snurre rundt. Heri sad tre personer, og de to af dem blev kørt til sygehuset i Hjørring.

- De var kommet lettere til skade, oplyser vagtchefen.

Vidners forklaringer og beskrivelser af den bil, der stak af, betyder, at politiet mener at have identificeret ejeren.

- Vi skal have en snak med ham, og han står til en sigtelse for at have forårsaget en ulykke og forsvinde derfra uden at sikre sig, om der var tilskadekomne, siger Karsten Højrup.