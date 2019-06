Bilist uden kørekort torpederede to træer

VRÅ: Et uheld i weekenden har fået flere konsekvenser for en 41-årig mand.

Uheldet skete klokken 02.35 natten til lørdag på Sdr. Alle i Vrå, Hjørring Kommune.

- Bilisten mistede herredømmet over sin bil og kørte i grøften, hvor han kolliderede med to træer, fortæller politikommissær Michael Karstenskov fra Lokalpolitiet i Hjørring.

Manden blev kørt til skadestuen, hvor det kunne konstateres, at han havde brækket den ene arm og hånd.

Uheldet har også en anden konsekvens for manden. Han var nemlig frakendt kørekortet, så nu er han sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Endelig er der mistanke om, at den 41-årige var påvirket af alkohol eller narkotika, da han kørte i grøften. Så der blev taget en blodprøve på ham, og den skal afklare, om der er grundlag for at sigte manden for enten narko- eller spritkørsel.