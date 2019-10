Bilist var meget nervøs over at blive standset af politiet - med god grund

HJØRRING:En mandlig bilist virkede meget nervøs, da han blev standset af en politipatrulje onsdag sidst på eftermiddagen.

Det var på Sct. Olai Plads i Hjørring, og betjentene skulle ikke bruge mange sekunder på at regne ud, hvorfor den 31-årige mand ikke var begejstret for at blive kontrolleret.

I bilen lå der nemlig udstyr og værktøj, der typisk bruges ved indbrud. Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Et hurtigt tjek afslørede også, at bilen hverken var indregistreret eller forsikret. Den havde skam nummerplader på - men de var stjålne.

Den 31-årige blev derfor sigtet for disse forhold, og så foretog betjentene en ransagning af bilen.

Her blev der fundet ting, som menes at være tyvekoster fra indbrud. Derudover var der udstyr, som kan bruges til at stjæle dieselolie. Så manden blev anholdt og sigtet for indbrud.