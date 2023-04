Bilka-flop: Der er kun én mulighed tilbage

HJØRRING:Efter mere end ti år med gentagne forsøg, blev planerne om at udbygge det nuværende A-Z varehus i Hjørring med en Bilka dagligvareforretning for nylig skudt i sænk af Planklagenævnet, der erklærede, at planerne er i strid med planloven.

Vi har bedt en ekspert vurdere, om ikke kommunen for længst burde have indset, at planerne ikke har gang på jorden, og at der dermed i årevis er blevet spildt masser af kommunale ressourcer på et umuligt projekt:

- Kommunen satsede tydeligvis på, at de havde argumenterne i orden og ikke mindst et brændende ønske om at realisere planerne. Og der er også plads til vis grad af fortolkning i planloven, så man kan ikke entydigt sige, at kommunen burde have set den komme. Men Planklagenævnets afgørelse er ret enkel og klar, siger lektor i planlægning i ved Aalborg Universitet, Michael Tophøj Sørensen, der også har fulgt nogle af de andre omstridte Bilka-projekter i landet.

Afgørelsen på klagesagen, der blev rejst af de konkurrenterne fra De Samvirkende Købmænd (DSK) og Coop, siger, at området ved A-Z ikke overholder betingelserne for at blive et bydelscenter, da det ganske enkelt ikke ligger som et centrum i en bydel, men derimod grænser op til et erhvervsområde. Derudover er der også meget kort afstand (430 meter) til et eksisterende bydelscenter på Bispensgade, hvor der ligger en Rema 1000.

- Efter min vurdering betyder afgørelsen, at placeringen ved A-Z nu er udelukket, med mindre planloven bliver ændret igen, siger Michael Tophøj Sørensen.

Han ser umiddelbart kun én mulighed for placering af Bilka i Hjørring.

- Der vil været meget bedre chancer, hvis man beslutter at flytte det hele til indfaldsvejen Frederikshavnsvej, hvor store butikker som Bauhaus og Biltema i forvejen ligger, siger Michael Tophøj Sørensen.

Lektor Michael Tophøj Sørensen vurderer, at løbet er kørt for at lave A-Z i Hjørring om til Bilka med mindre planloven ændres. Foto: Kim Dahl Hansen

Det bliver svært

Borgmester Søren Smalbro (V) erkender nu, at kommunen var bevidst om risikoen for, at planerne fik dødsstødet af Planklagenævnet.

- Vi troede på det og der var et stort flertal bag det i byrådet. Men den med, at der er for kort afstand til et andet lille bydelscenter på Bispensgade - den havde vi ikke set komme, siger Søren Smalbro.

Han fastslår, at kommunen igen vil bistå med den nødvendige planlægning, hvis Salling Group vil prøve at realisere planerne et andet sted.

- Men det bliver svært, da der formentlig straks vil blive klaget igen, fastslår borgemesteren.

Salling Group har endnu ikke meldt ud, hvad de nu gør. Nabokommunerne Brønderslev og Frederikshavn har tilkendegivet, at de selvfølgelig er interesseret, når planerne nu ikke kan realiseres i Hjørring.