Bilka kommer: - Det er ufatteligt, at de kan blive ved med at finde smuthuller

HJØRRING:Eksisterende dagligvareforretninger i og omkring Hjørring forudser markant nedgang i omsætning, når der nu åbnes op for et Bilka Food ved det nuværende A-Z ved Ringvejen i Hjørring.

Kommunens teknik og miljøudvalg indstillede tirsdag til byrådet, at der vedtages en lokalplan, som giver mulighed for at supplere A-Z med en 3300 kvadratmeter stor dagligvareforretning.

Der er tale om en historisk beslutning, da debatten om et Bilka i Hjørring har kørt i årevis. Hidtil er planerne strandet på begrænsninger i planloven. Men ved at dele forretningen op i to, er det kommunens vurdering, at det er lovligt.

Et nyt Bilka får en selvstændig bygning ved siden af det nuværende A-Z. Visualisering: Salling Group

Det er de konkurrerende butikskæder imidlertid slet ikke enige i:

- Det er utroligt og svært at forstå, at de kan blive ved med at finde smuthuller, så de kan få de her planer igennem, efter at det gentagne gange tidligere er blevet afvist, siger butikschef i Meny på Frederikshavnsvej i Hjørring, Christian Dam.

Hans organisation - De Samvirkende Købmænd (DSK) har da også, sammen med COOP, indsendt en omfattende indsigelse mod planerne.

Christian Dam kan forvente en betydelig omsætningsnedgang, når den nye store konkurrent indtager byen.

Mistede 20 procent omsætning

- Der skete det samme i Viborg, og her oplevede Meny en nedgang på 20 procent. En analyse hævder, at Bilka vil tage omsætning på 130 millioner kroner, men det ville i så fald blive den Bilka, der har den laveste omsætning i landet. Det bliver nærmere 190 millioner kroner, siger Christian Dam, der heller ikke mener, at der er fundet ordentlige løsninger på de trafikale udfordringer på Ringvejen og Frederikshavnsvej, som et Bilka vil medføre.

I omegnsbyerne i Hjørring Kommune tager de eksisterende dagligvareforretninger også afstand fra planerne.

- Det er tudetosset, hvad politikerne her har gang. Der er rigeligt med dagligvareforretninger, og det vil komme til at koste nogle af de eksisterende livet. Vi døjer jo også med kraftige stigninger i omkostningerne pga. de høje energipriser, siger købmand Ole Thomsen fra Superland i Tårs og Sindal.

Ole Thomsen tror ikke på, at et Bilka i Hjørring vil holde fx. flere norske turister i Vendsyssel.

- De søger flere oplevelser end bare at handle i Bilka, så de vil fortsat søge med City Syd i Aalborg, siger Ole Thomsen.

Købmand Ole Thomsen, Tårs har heller ikke meget til overs for politikernes beslutning om at bane vej for et Bilka. Foto: Martél Andersen

- Samtlige medlemmer er godt trætte af de her planer, lyder det fra Rene Larsen i SPAR i Hirtshals. Han er formand for en forening af 100 selvstændige købmænd i Nordvendsyssel. Bilka vil ifølge en analyse hente 15 procent af sin omsætning fra omegnsbyerne og 85 procent i Hjørring by.

Mere handel til Hjørring

Flertallet af politikerne i Hjørring Byråd tror imidlertid fuldt og fast på, at et Bilka vil tilføre Hjørring ekstra handel og flere kunder, som også vil handle i byens øvrige butikker.

- Der har tidligere været Bilka-planer i Hjørring, og det har jo ikke afholdt andre butikskæder fra at etablere nye dagligvareforretninger i Hjørring og omegn. Jeg tror på, at det her vil skabe en positiv udvikling. Vi er jo også i fuld gang med at gøre vores midtby mere attraktiv, så midtbyen også vil tiltrække flere, siger formand for teknik og miljøudvalget, Søren Homann (K).

Der er i høringsperioden for den nye lokalplan, der giver grønt lys for Bilka, kommet i alt 104 indsigelser med både negative og positive tilkendegivelser. Det er planen, at stigning i trafikken på Ringvejen ved et kommende Bilka skal løses med to nye lysreguleringer på Ringvejen.