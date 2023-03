Bilka-planer er ulovlige

Planklagenævnet har netop afgjort, at byggeriet af en Bilka i Hjørring er ulovlig.

Dermed ser det ud til, at planerne om at ændre landets eneste A-Z til en ny Bilka endnu engang må puttes i skuffen

Det er De Samvirkende Købmænd og Coop, der sammen har klaget over Hjørring Kommunes planer til Planklagenævnet, og de har altså nu fået medhold i deres klage. De konkurrerende kæder mener, at en Bilka i Hjørring vil fremstå som et hypermarked, selvom Salling Group vil dele butikken i to - en nonfood og en ny dagligvareforretning på 3000 kvadratmeter.

Deres klage lød blandt andet også på, at bydelscentret godkendt af Hjørring Kommune vil få samme opland som andre bydelscentre i Hjørring by. Det er netop den klage, som de har fået medhold i.

Ulovlig opdeling af byen

Afgørelsen kommer, selvom Hjørring Byråd har givet opbakning til Bilka-planerne. Men placeringen, som Salling Group forestiller sig, strider altså stadig mod planloven, mener Planklagenævnet, som faktisk har lagt mest vægt placeringen af det bydelscenter, hvor Bilka skal ligge.

Afgørelsen beror sig på, at der ligger et eksisterende bydelscenter cirka 430 meter i fugleflugtslinje og 1 km ad vejene fra det nye bydelscenter. Det bydelscenter, der henvises til, er, området ved Bispetorvet som rummer blandt andet Føtex, Harald Nyborg, Fætter BR og Elgiganten.

Formålet med bydelscentre er at sprede indkøbsmulighederne, så der er begrænsede afstande til indkøb for borgerne. Et bydelscenter skal udgøre et centrum i en større bydel.

Dette krav om en central placering i bydelen betyder således, at der ikke kan placeres to bydelscentre umiddelbart op ad hinanden, da de så vil betjene samme opland.

"Planklagenævnet finder på den baggrund, at der vil være to bydelscentre inden for samme bydel, hvilket er i strid med forudsætninger for at udlægge bydelscentre i medfør af planlovens §5 stk 1", skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Afgørelsen glæder DSK

De Samvirkende Købmænd (DSK) har i 11 år kæmpet mod Bilka-planerne i Hjørring.

- Det er glædeligt, at der er kommet en meget klar afgørelse, der siger, at det er i strid med loven at placere endnu et bydelscenter, som betjener det samme opland. Vi håber nu, at der er sat et definitivt punktum for Bilka-planerne i Hjørring, siger underdirektør i DSK, Jytte Tandrup.

Planklagenævnet har med afgørelsen ophævet den lokalplan og det kommuneplantillæg, som skulle bane vej for Bilka.

Opdateres...