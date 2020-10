Biltema åbnede: Natasha er også til billigt bilgrej

Der kan normalt samle sig lang kø ved indgangen, når et nyt varehus slår dørene op, men sådan var det ikke, da Biltema åbnede kædens næststørste forretning i landet i Hjørring lørdag morgen.

Her var den store åbningsfest blevet erstattet af afdæmpet velkomst i coronaens tegn.

- Vi har skruet ned for de helt store slagtilbud og uddeling af gavekort, som vi plejer ved åbninger. Vi tæller også antallet af kunder, og vil holde det på maksimalt 300 af gangen, fortæller varehuschef, Per Normann.

Selv om åbningen var sat til klokken 8, begyndte forretningen da også allerede at lukke de første morgenfriske kunder ind klokken 7.

- Det har jeg da set frem til, at det åbner her i Hjørring. Så er jeg fri for at køre til Aalborg. De har jo et stort varesortiment, og det er ok kvalitet til hobbybrug. Jeg skal lige have fat i en tændingspistol, siger en af de første kunder, Bjarne Frank Rasmussen.

Bjarne Frank Rasmussen slipper nu for at køre til Aalborg. Foto: Kim Dahl Hansen

Biltema bliver også kaldt "mændenes Ikea", men der var faktisk en del kvinder blandt de første kunder.

- Jeg hader Ikea og elsker Biltema. Jeg har lige købt noget grej til bilen og jeg kommer nok til at handle her en del, griner Natasha Heden fra Hjørring.

Willy og Gitte Kristensen var de første kunder i den store cafe. De havde købt et trådløst bakkamera til den ene af deres to biler.

- Jeg bakker ind i garagen, og så er det rart med et bakkamera. Det er da blevet en fantastisk forretning, som vi nok kommer til at bruge meget, siger Willy Kristensen.

Gitte og Willy Kristensen gik et et trådløst bakkamera og en kop kaff. Foto: Kim Dahl Hansen

Borgmester Arne Boelt (S) klippede snoren og er vældig tilfreds med, at Biltema valgte at etablere sig i Hjørring.

- Det understreger, at Hjørring er Vendsyssels handelshovedstad, og vi kommer til at holde noget mere handel lokalt. Forhåbentlig vil det også smitte af på den øvrige handel i byen, siger Arne Boelt.

Biltema Biltema blev grundlagt af svenskeren Åke Lindholm i 1963, som en protest mod høje priser på reservedele og tilbehør til biler I starten var det et postordrefirma i Åkes kælder i Linköbing. Nu tæller kæden 140 varehuse i Norden og forretningen i Hjørring er nr. 13 i Danmark. Nr. 14 er på tegnebrætte i Thisted. VIS MERE

Foto: Kim Dahl Hansen

Han kunne også afsløre, at byrådet arbejder på at få afsat tre millioner kroner til en ny lysregulering, for at forbedre ind og udkørsel til de to nye naboer, Biltema og Bauhaus.