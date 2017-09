Biogasanlæg må udvide

HJØRRING: Et stort byrådsflertal har givet Sindal Bioenergi på Ugiltvej 20 lov til at udvide produktionen fra 36.000 ton biomasse årligt til 100.000 ton årligt.

Kun Enhedslisten stemte imod at give Sindal Bioenergi en udvidelse af kapaciteten på biogasanlægget.

Byrådet godkendte et tillæg til biogasanlæggets eksisterende miljøgodkendelse.

Biogasanlægget på Ugiltvej 20 blev godkendt i oktober 2016 til en kapacitet på 36.000 tons biomasse.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl fortalte, at der var lugtgener i indkøringsfasen, men kommunens folk ikke har konstateret lugtgener ved senere besøg. Udvidelsen betyder en udvidelse af kørsel med lastbiler til og fra anlægget. Antallet af tunge transporter til og fra anlægget vil stige fra cirka ni til cirka 32 pr. hverdagsdøgn. En transport til anlægget og en returtransport regnes for to transporter.

Venstres Søren Smalbro anbefalede udvidelsen med henvisning til, at byrådet har besluttet, at 75 procent af al kommunens husdyrgødning skal gennem et biogasanlæg senest i 2025.

SF’s Jørgen Bing stemte for, men varslede fortsat individuel vurdering af alle biogasanlæg i kommunen.

- På grund af tilskudsregler vokser tidligere gårdanlæg til industrianlæg med stor forøgelse af transporten til og fra anlæggene. Man skal ikke forvente, at SF fremover automatisk gummistempler lignende anlæg, sagde Jørgen Bing.

Enhedslistens Louise Hvelplund stemte imod.

- Vi ser ikke biogasenergi som grøn energi. Store arealer, som kan bruges mere fornuftigt, producerer i dag kun til biogasanlæg, sagde Louise Hvelplund.