Biogasanlæg vil lave andelsselskab, hvor leverandører kan købe sig ind

VENDSYSSEL:Biogasanlægget BB Bioenergi i Vrå skifter navn til Agri Energy Vrå, og samtidig ønsker de at udvide produktionen yderligere. I samme ombæring vil de tilbyde virksomhedens leverandører at blive medejere af 50 pct. af virksomheden.

Det blev meldt ud på et leverandørmøde i Idrætscenter Vendsyssel, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

- Ambitionen er at udvide virksomhedens produktion til ca. 26 mio. kubikmeter metan årligt ved at behandle 125.000 ton tørstof, svarende til ca. 500.000 ton biomasse. Udvidelsen vil blive planlagt og ansøgt senere i 2023, såfremt der er opbakning fra leverandørerne, skriver BB Bioenergi.

Der er tale om en udvidelse, der vil betyde en fordobling af størrelsen.

Der deltog ca. 100 leverandører og andre interessenter i mødet, hvor virksomhedens planer og visioner blev præsenteret.

- Mødet gik godt, og der blev skabt en god og konstruktiv diskussion om fremtidens bæredygtige energiproduktion og udnyttelse af biomasse, oplyser virksomhedens direktør og nuværende majoritetsejer Daniel Overgaard Pedersen i pressemeddelelsen.

Planen er, at der skal etableres et leverandørejet andelsselskab, hvor ejerskabet knyttes til leverancer af biomasse.

Andelstradition

Leverandørerne til biogasanlægget i Vrå er landmænd, og en af dem er griseproducent Kasper Thing Andreasen, der deltog i mødet.

- Det er et meget spændende projekt, hvor vi landmænd og leverandører får mulighed for at blive medejere af en grøn virksomhed i en rivende udvikling. Dét at vi kan være sammen om det og dele fremtidige muligheder og gevinster, tiltaler mig meget, og jeg ser det som en mulig videreudvikling af andelstraditionen i landbruget, og glæder mig til at høre mere, sagde Kasper Thing Andreasen efter mødet, oplyser Agri Energy Vrå i pressemeddelelsen.

Agri Energy Vrå går nu videre til næste fase, hvor de vil konkretisere planerne og mulighederne yderligere, at kunne give de potentielle leverandører det nødvendige beslutningsgrundlag.

Agri Energy Vrå er arbejdsplads for 12-14 medarbejdere.