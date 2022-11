Birgit har ikke børn - men hun er en af de bedste til at være sammen med dine

HJØRRING:Det hører nok ikke til gennemsnits-pædagogens arbejdsudstyr, men flere gange om året medbringer Birgit Stensbak en svensknøgle i sin ene jakkelomme, når hun går på arbejde i Børnehuset Kilden i Hjørring.

Værktøjet skal bruges, når en gruppe børn skal lære at cykle uden støttehjul.

Det er ikke altid, at forældrene i de travle børnefamilier får trænet sådan noget i hverdagen

Svensknøglen løsner ikke bare hjulene, men også fastlåste forestillinger om, at "det kan jeg nok ikke finde ud af".

- Motivationen sker også fra barn til barn: "Hvis William kan køre uden støttehjul, så vil jeg også have mine af". De har altid cykelhjelm på, men de kan godt få et skrabet knæ, fortæller Birgit Stensbak.

Det er bare et af eksemplerne fra dagligdagen, der har gjort, at hun forleden blev hædret med Politikens Pædagogpris 2022 i kategorien Særprisvinder, Dagtilbud.

Birgit Stensbak arbejder som pædagog i Børnehuset Kilden. Foto: Martél Andersen

Andreas Rasch-Christensen, som er medlem af det faglige panel og forskningschef ved Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, begrunder valget af Birgit Stensbak med følgende ord:

- Birgit er simpelthen bare indbegrebet af en meget stærk pædagogfaglighed forstået på den måde, at hun er meget gavmild, når hun deler ud af den over for både børn, kolleger og forældre. Man taler meget om, at dagligdagen i dagtilbuddet er lige dele rutiner og spontanitet, og det formår hun virkelig at navigere i

Tre forældre havde indstillet hende til prisen, som hun har fået for sin pædagogiske faglighed og evnen til sammen med kollegerne at sætte fokus på bevægelse og skabe fællesskaber med børnene.

Fodbold og geografi

Der er masser af bevægelse, motion og motorik på programmet i institutionen. For ganske nylig blev institutionen DGI-certificeret, så man målrettet kan bruge viden om bevægelse til de forskellige aldersgrupper.

Det handler meget om at gribe børnenes interesser og så koble noget læring på - det er også derfor, at Birgit Stensbak bruger tid på at snakke fodbold med en gruppe drenge i institutionen.

- Og så kan vi snakke lidt om Messi og Mbappé. For Messi spiller i en fransk klub, men spiller ikke for det franske landshold, da han jo kommer fra et andet land. Så er der lidt geografi i det, fortæller hun.

Birgit Stensbak ved, at man kan risikere at stikke hånden ind i en hvepserede - men med tanke på, at forældre-samarbejdet er fortrinligt i Børnehuset Kilde - tør hun godt antyde, at forældre nu om dage nok er mere bekymrede i forhold til tidligere.

Hun insisterer dog på, at der nogle gange skal overskrides grænser - hvad enten det gælder den første cykeltur uden støttehjul eller at rende en tur rundt i bare tæer på legepladsen, når det er snevejr.

- Når grænsen overskrides, så føler børnene sig virkelig seje. Når de tør noget nyt og lærer at mestre det, så giver det selvværd, siger Birgit Stensbak.

Spot på professionen

Birgit Stensbaks navn er poppet frem mange steder efter pris-uddelingen.

- Det er ikke noget, jeg nyder - men jeg bruger gerne mine fifteen minutes of fame til at sætte fokus på min profession. Og hvor vigtigt det er, at børnene har selvværdet og modet med, når de begynder i skole.

Minimumsnormeringer ser hun som et skridt i den rigtige retning:

- At blive set, hørt og mødt - det har vi alle brug for - men da især de små poder!

Fire gange til Paris på to hjul

Privat bor Birgit Stensbak i Hjørring på Gårdboesvej sammen med Flemming, som hun er gift med.

Parret har ingen børn.

- Vi mødtes, da jeg var midt i 30'erne, og så tog vi den beslutning - det passede godt til os. Jeg har hørt kommentaren "kan du da ikke li' børn"?, hvorefter jeg må svare, at jeg jo er sammen med børn på mit arbejde hver dag og har været det i mange, mange år, lyder det fra 54-årige Birgit Stensbak - som lader forstå, at det nok ikke er det meste begavede spørgsmål, hun har fået stillet.

Det er ikke svært for Birgit Stensbak at tænke de fysiske udfoldelser ind i dagligdagen for de små børn, idet bevægelse ej heller er et fremmedord privat.

Udover at have spillet fodbold selv, så har hun og gemalen også cyklet til Paris fire gange med Team Hjørring. Selv har hun haft rollen som kaptajn for en gruppe voksne ryttere, mens Flemming var kaptajn for de unge ryttere, der inviteres med for at få tanket selvtillid og få en oplevelse for livet - uden støttehjul ...

Det er ikke det første diplom, der finder vej til hjemmet på Gårdboesvej ... Foto: Martél Andersen

Det er i øvrigt ikke første gang, at der kan hænges et diplom op i hjemmet på Gårdboesvej.

I 2018 blev Flemming kåret nemlig som Danmarks bedste Hyundai-servicetekniker, og røg videre til den helt store dyst i Soul i Sydkorea.