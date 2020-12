Birthe på 70 får narko-tilbud flere gange om ugen

HJØRRING:Det kommer ikke bag på 70-årige Birthe fra Hjørring (NORDJYSKE kender hendes efternavn), at det med en mobiltelefon ved hånden er lige så let at få narkotika bragt til døren, som det er at bestille en pizza til levering.

Det har NORDJYSKE beskrevet indgående i en artikel, du kan læse her:

- Tre-fire gange om ugen får jeg en sms med tilbud om at købe coke. På alle tider af døgnet, fortæller hun.

"Sommertilbud på coke" eller "Nu skal vi have fest", kan der stå i sms'erne, hvor der også er angivet, hvad ugens tilbud helt konkret går ud på.

"Priser: 0,50 g 500 kr, 1 g 800 kr, 1,5 g 1200 kr og 3 g 2000 kr.", frister sælgerne, som underskriver sig med navne som "James", "cola" og "Jack d".

- De skriver også, at hvis jeg ønsker det bragt, er prisen 200 kr. udenfor Aarhus. De skriver, det er et fund til de penge, fortæller Birthe.

Og viser endnu en sms, der lige er tikket ind.

"Hej venner og veninder. Byens bedste cola og bedste levering. 1g KUN 700kr 0,5 g 400kr 1,5g 1000kr", står der.

- Der er åbenbart bedre køb ved at vente nogle timer, konstaterer Birthe.

Hun fortæller, at de første sms'er begyndte at tikke ind på hendes mobil i november i fjor. Siden er de kommet i en lind strøm.

- Jeg havde lidt fred i sommer. Men nu er det igen flere gange om ugen, og jeg er godt træt af det, fastslår Birthe, som har gjort alt muligt for at stoppe de uønskede beskeder.

- Jeg har downloaded forskellige apps, indrapporteret numre og spurgt it-kyndige for at slippe for sms'erne. Men der går kun et kort stykke tid, så er den gal igen. Det kan vel ikke være meningen, man skal til at skifte sit nummer eller have hemmeligt nummer, spørger hun.

Birthe aner ikke, hvorfor tilbuddene bliver sendt til hendes nummer, som hun har haft i mange år.

- Hvorfor mig - en gammel kone fra Hjørring, spørger Birthe.

Slagtilbuddene på en hurtig rus irriterer hende. Men de skræmmer hende ikke.

- Pyt med mig, det værste er alle de unge der hopper på "skidtet", siger Birthe.

Da meget tyder på, at beskederne er sendt fra pushere i Aarhus, skrev Birthe 21. februar i år til Østjyllands Politi. Med sin mail sendte hun indholdet af nogle af de sms'er, hun har modtaget.

- Jeg fik et standardsvar - og besked om, at de ville vende hurtigt tilbage, fortæller Birthe.

Men hvor pusherne til stadighed forsøger at komme i kontakt med hende, så har hun ikke hørt noget fra ordensmagten.

- Bevares, politiet har mange opgaver, men jeg mener og tror, at noget kunne stoppes, hvis man lige prøvede at ringe til et af numrene, mener hun.

Lennart Glerup er afdelingsleder for Efterforskningscentret hos Østjyllands Politi i Aarhus - herunder den specialpatrulje, som efterforsker narkohandel på gadeplan.

Han beklager, at Birthe fra Hjørring ikke er blevet kontaktet efter sin anmeldelse.

- Der er gået noget galt med den anmeldelse. Nu vil vi helt sikkert tage kontakt til hende, lover Lennart Glerup.

Han har ikke nogen forklaring på, hvordan den ældre Hjørring-kvindes telefonnummer er havnet på en liste hos aarhusianske narkopushere.

- Det er ikke vores indtryk, at almindelige borgere sådan bare får tilbud på sms. Vi hører ikke ofte om, at folk ufrivilligt bliver kontaktet siger Lennart Glerup, der hælder mest til, at mobilnummeret fra Hjørring er havnet på salgslisten ved en tastefejl.

- Det er den mest plausible forklaring. Det, vi er mest bekendt med, er, at man kan havne i et kartotek, hvis man selv har været aktiv i forhold til at købe narko, siger lederen af Efterforskningscentret ved Østjyllands Politi.

Han vil hverken sætte tal på, hvor mange ressourcer Østjyllands Politi årligt bruger på narkoefterforskning - eller hvor meget det lykkes at beslaglægge.

- Men vores arbejde er ikke blevet lettere af, at salget foregår mere digitalt - og af at der er så mange forskellige digitale medier, siger Lennart Glerup.