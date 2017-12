BJERG Arkitektur vinder pris for Årets Byggeri

HJØRRING: I Årets Byggeri 2017 var der løbet over 50 nomineringer ind med mange forskelligartede byggerier.

Dommerkomiteen valgte i år at pege på tre byggerier som årets vindere: Vadehavscentret og LEGO House i kategorien Åben og den almene bebyggelse Toftebo i Værløse i kategorien Bolig.

BJERG Arkitektur har som arkitekt og totalrådgiver renoveret boligforeningen Toftebo til passivhus standard. Ultralavenergirenovering af boligbyggeriet Toftebo i Værløse er et gennemgribende eksempel på, hvordan det almene boligbyggeri fremtidssikres ud fra en totaløkonomisk kalkule, lyder vurderingen.

Bedømmelsen er foretaget af en dommerkomite blandt andet bestående af: Anne Skovbro, filantropidirektør, Realdania, Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri og Lene Espersen, direktør, Danske Arkitekt-virksomheder.

Partner og CEO, BJERG Arkitektur, Kjeld Bjerg udtaler:

- Vi er enormt stolte af at have modtaget prisen for Årets Byggeri 2017 i kategorien "Bolig". Bæredygtighed i form af energieffektiv arkitektur er vores mærkesag, og med Toftebo er det lykkes at bevise at ultralavenergirenovering betaler sig.