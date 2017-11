Blæksprutten overtager Aalborg-firma

NORDJYLLAND: Blæksprutten, der leverer privat hjemmepleje, overtager pr. 1. december 2017 alle aktiviteter i svensk-ejede Attendos Aalborg-afdeling.

De borgere, der i dag har valgt Attendo som leverandør, kommer fra 1. december til at møde deres vante hjælper i Blækspruttens blå uniformer - det drejer sig omkring 400 borgere - og Vibeke Haaning, ejer og administrerende direktør i Blæksprutten, glæder sig til, at byde både medarbejdere og borgere velkommen.

- En virksomhedsoverdragelse kan være en stor omvæltning og derfor er vores fokus i den kommende tid også på at sikre en tryg overgang. Vi er i dag allerede den største private leverandør i Hjørring og Brønderslev Kommune og vi er stolte af, at vi nu kan udvide vores Aalborg-afdeling, siger hun.

Blæksprutten er en af en Nordjyllands ældste private leverandører inden for pleje og omsorgsområdet og overtagelsen af Attendo Aalborg er et led i den langsigtede plan, som Vibeke Haaning satte i værk for et års tid siden, da Blæksprutten vendte tilbage som privat leverandør efter en årrække at have været væk fra Aalborg Kommune.