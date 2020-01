Blæst fik vinge til at knække af mølle på Børglum Kloster

BØRGLUM:Lørdagens kraftige blæsevejr gik hårdt ud over Børglum Klosters mølle på Bodilshøj.

- Vi var til nytårskur i København, da vi blev ringede op af vores datter. Hun kunne fortælle, at der var faldet en vinge af møllen, fortæller indehaveren af Børglum Kloster, godsejer Hans Rottbøll.

4 Foto: Peter Mørk

Han har et ganske særligt forhold til møllen, idet den er et mindesmærke for hans onkel, Christian Michael "Mik" Rottbøll. Onkelen var yderst aktiv i den danske modstandsbevægelse under Anden Verdenskrig og blev dræbt i 1942. Derfor blev møllens vinger stillet i kors.

- Den står i korsstilling til æren for frihedskampen og modstandsfolkene samt min onkel især, siger Hans Rottbøll.

Han ærgrer sig ekstra meget over skaden, fordi Børglum Kloster har planlagt en markering af 75-året for Danmarks befrielse til maj.

- Så der skal vi have den bragt på plads, så den kan se smuk igen som det vartegn, den er, fastslår Hans Rottbøll.

Her er der tale om noget af en udfordring, fordi det kræver en håndværker med helt særlige evner at få lavet og monteret en ny møllevinge. Det er nemlig to lange bjælker, der danner møllens fire vinger. Samtidig skal arbejdet udføres i et område, der ikke er så let tilgængeligt med kran og stilladser.

- Men det skal kunne lade sig gøre. Det er kun et spørgsmål om hvordan, fastslår godsejeren.

Her og nu skal der laves et overslag på opgaven og tales med forsikringsselskabet om en mulig hjælp fra dem. Senere vil det vise sig, om det bliver nødvendigt at søge om støtte fra fonde.

Det er den øverste vinge på møllen, som er brækket af. Skaderne blev besigtiget søndag, hvor godsejeren kunne konstatere, at resten af møllen ikke tog skade:

- Heldigvis er det kun den ene møllevinge, der er brækket af. Vi var bekymrede for, om det skyldtes råd. Men vi kan se, at det ikke er tilfældet. Dog ved vi ikke præcis, hvordan det kunne ske. Vingen er brækket lige over, fortæller Hans Rottbøll.

Selve møllen er fra 1887, men vingerne er faktisk af nyere dato. De gamle vinger blev nemlig også beskadiget i en storm tilbage i 2001 og derfor udskiftet.

- Vi havde håbet, at de nye vinger kunne holde lige så længe som de gamle, men det var altså ikke tilfældet, konstaterer Hans Rottbøll.

Christian Michael Rottbøll voksede blandt andet op på Børglum Kloster som søn af godsejer Henning Rottbøll og Gudrun Elisabeth Müller.

Hans død skabte stor sorg i Vendsyssel. Foruden en korsstilling af møllen blev der rejst en mindesten for ham ved Børglum Kloster.