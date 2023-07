Hurtig beslutning i regn og blæst: - Vi er selvfølgelig gået glip af omsætning

HIRTHALS:Folk i Hirtshals er vant til blæst, også meget blæst.

Men onsdag aften blev havnebyen ramt af en uheldig kombination af både regn, blæst og dårlig timing - for det skete lige netop på den store aften til Musik Under Trappen, som er byens store koncertuge med masser af mennesker og gratis koncerter på havnen.

Det betød, at de frivillige i Hirtshals Musikforening, som står bag arrangementet, måtte sadle om og få en Plan B op at stå.

Det var egentlig ikke vinden i sig selv, der var problemet.

- Selvfølgelig var det blæsevejr, men ikke så meget blæsevejr, som vi godt kan opleve i Hirtshals - det kan blæse meget mere. Men kombinationen af, når det regner og blæser gør, at alt vandet blæser ind på scenen, og det giver et sikkerhedsmæssigt aspekt for kunstnerne at stå på scenen. Kombinationen af regn og vind er ikke særlig heldig, når man laver festival, forklarer formand Rasmus Jespersen, der også peger på, at det ikke er særlig rart at stå og optræde, når det blæser 20 meter i sekundet.

Den store udendørs scene havde det ikke så godt onsdag. Den plejer at være i brug til de to hovednavne på den store aften onsdag. Men i år måtte de altså rykke indenfor på scenen i teltet ligesom de andre bands. Foto: Torben Hansen

Altså måtte de sætte gang i en Plan B.

Årets to hovednavne, Birthe Kjær og Danser Med Piger, skulle have spillet på den udendørs scene, men de koncerter blev i stedet flyttet ind i teltet ligesom aftenens og ugens andre koncerter.

Danser Med Piger skulle have spillet på den udendørs scene, men de måtte rykke indenfor på grund af vejret. Foto: Torben Hansen

En aften med beslutninger

Tidligere på dagen troede de frivillige ellers, at det ville kunne lade sig gøre at gennemføre som planlagt på den udendørs scene.

- Vejrudsigten havde sagt, at der ville komme opklaring i løbet af aftenen, men det blev ændret, og fra time til time var der ikke nogen forbedring i sigte, så vi valgte at flytte koncerterne ind, fortæller Rasmus Jespersen.

For de frivillige i musikforeningen blev det dermed noget af en dag.

- Der er beslutninger hele dagen. Hvad gør vi? Og vi skal ligesom ramme det rigtige. Men vi har en god bestyrelse og har heldigvis været i det i 23 år, og vi har en masse gode samarbejdspartnere. Når det hele er samlet, så tager man en beslutning ud fra det, og jeg tror, vi lavede den maksimale beslutning, der overhovedet kunne lade sig gøre, vurderer Rasmus Jespersen.

Wings spillede også onsdag aften til Musik Under Trappen i Hirtshals. Foto: Torben Hansen

Han fortæller, at mange trådte til - for eksempel kom en lokal vognmand med to lastbiler, som blev stillet op udenfor i en vinkel, der dannede et læsejl, så folk udenfor teltet kunne få læ på den måde.

- Det gjorde en stor forskel, fortæller Rasmus Jespersen, der også oplevede stor velvilje fra musikerne til at få det hele til at lykkes, også selv om man skulle have et ni mands band ind på en forholdsvis lille scene.

Han kan dagen derpå se tilbage på en trods vejret virkelig god aften:

- Vi er enormt taknemmelige for de folk, der kom og støttede os, og trods vejret var det en meget positiv aften. Der var en fantastisk stemning, folk var glade og positive, fortæller Rasmus Jespersen.

De frivillige bag Musik Under Trappen melder, at det lykkedes at lave en god aften, selv om den ikke blev som planlagt på grund af vejret. Foto: Torben Hansen

Han oplevede, at alle havde den indstilling, at det skulle lykkes.

- Alle kom med ja-hatten på, hovedet højt og et smil. Så kan det godt blive solskin, selv om det pisser ned, for at sige det pænt. Alle havde den indstilling, at det skulle vi bare lykkes med på den ene eller den anden måde. Det blev så den anden måde, opsummerer Rasmus Jespersen.

Gik glip af omsætning

Da Musik Under Trappen er gratis og ingen billetindtægter har, skal omsætningen i baren være med til at finansiere musikugen.

- Vi er selvfølgelig gået glip af omsætning, og sådan en dag har isoleret set selvfølgelig nok kostet penge. Men jeg har indtryk af, at det er gået fint. Vi er ikke på nogen måde presset i forhold til det, vurderer Rasmus Jespersen, der ikke på nuværende tidspunkt kan konkludere, hvad den specielle aften kommer til at betyde for økonomien i Musik Under Trappen.

- Det er klart, at vejret taget i betragtning så kom der ikke de folk, der plejer. Kajen plejer at være helt sort af folk, siger han.

Til gengæld fortæller Rasmus Jespersen, at omsætningen på de andre aftener har været højere, end den plejer.

- Vi kan mærke, at nu har folk siddet inde i regnvejr i tre uger, og nu tager man altså en ekstra jakke eller trøje på og går og og møder naboer og venner trods vejret.

Der er ikke meget sommer over sommervejret lige for tiden, heller ikke i Hirtshals. Foto: Torben Hansen

Musik Under Trappen fortsætter torsdag og fredag, hvor vejrudsigten ser bedre ud. Til afslutningen fredag plejer der også at komme mange mennesker.

- Vi gennemfører helt sikkert, siger Rasmus Jespersen.

Det er aldrig før sket, at Musik Under Trappen måtte flytte hovednavnene ind. Men sidste år blev en af de andre aftener aflyst på grund af vejret.